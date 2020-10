Der SC Gitter hatte gegen SV Lengede bei der glatten 0:3-Heimniederlage in der Fußball-Landesliga Süd nicht den Hauch einer Chance. Der Tabellenzweite ließ den Sportclub mit viel Ballkontrolle und geschickter Tempoverschleppung die gesamte Spielzeit nicht zur Entfaltung kommen.

Vorsicht prägte die Marschrichtung beider Teams in der Anfangsphase. Während Sportclub die Absicherung des eigenen Tors mit tiefstehender Dreierkette um Maik Neugebauer, Maximilian Hellinger, Erik Jaschkowitz betrieb, legte der Gast ganz behutsam seine Fallen aus. Mit der Löwschen Taktik – jede Menge Ballkontakte – wurde das Leder in den eigenen Reihen gehalten. Teilweise wurde der das Spielobjekt 16-mal in der eigenen Hälfte hin und her geschoben. Der Zug zum Tor der Heimelf wurde bis zur 20. Minute nicht zwingend gesucht.

Dann ging es binnen drei Minuten blitzschnell. Erst wurde Florian Wendt mit einem Pass durch die Schnittstelle auf das SC-Gehäuse geschickt. SC-Keeper Daniel Seidel wehrte noch gekonnt ab. 100 Sekunden später konnte Seidel einen satten Schuss von Brian Bruno Behrens nur abklatschen. Yannick Könnecker erfasste die Situation am Schnellsten und knallte den Ball zur Gästeführung in die Maschen.

In der folgenden Viertelstunde hatten die Schützlinge von SC-Trainer Uwe Hain arge Probleme, ihren Strafraum frei zu halten. Erst in den letzten zehn Minuten zeigte sich die Sportclub in der gegnerischen Hälfte. Dabei gelang eine Verkürzung im Eckenverhältnis auf 2:3. Eine starke Dreierkombination über Dustin Günther und Dennis Winnicki schloss Mario Errico zwei Minuten vor dem Pausenpfiff mit einem Knaller an den linken Außenpfosten ab. Im Gegenzug sorgte Lengedes Justin Folchmann für Alarm im SC-Strafraum. Sein Schuss aus zwölf Metern strich um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Damit war die Heimelf noch gut bedient.

Nach Wiederanpfiff gingen die Gäste die Partie forscher und entschlossener an. Nicht nur in den Zweikämpfen wurde Körpersprache gezeigt, sondern auch der Torabschluss zwingend gesucht. Trainer Hain versuchte mit seinem Zwischenruf „Leute wir brauchen Bewegung, ihr müsst euch mehr bewegen und die Zweikämpfe annehmen“ sein Team aus der Lethargie zu holen. Eine starke Ecke von Yannick Könnecker köpfte Bruno Behrens zum vorentscheidenden 2:0 aus Nahdistanz ein.

Danach zeigte sich die Heimmannschaft noch zweimal im Strafraum der Gäste. Das Aufrücken wurde prompt nach acht Minuten später mit dem entscheidenden 3:0 durch Justin Folchmann bestraft. Mit einem knapp daneben gesetzten Freistoß blieb Nico Roderburg die Ergebniskosmetik fünf Minuten vor Ultimo verwehrt. Lengedes Torhüter Patrick Makiela verhinderte mit einem starken Hechtsprung noch ein mögliches Eigentor seines Verteidigers Lamin Jatta.

Tore: 0:1 Yannick Könnecker (25.), 0:2 Brian Bruno Behrens (60.), 0:3 Justin Folchmann (68.)

Gitter: Seidel – Neugebauer, Hellinger, Günther, Winnicki – Erik Jaschkowitz, Hecker (78. Roderburg), Jens Jaschkowitz, Schneider – Adam (78. Jan Schönwiese), Errico