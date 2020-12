Sport und Kultur gegen den Corona-Blues

Eigentlich haben wir alle einen natürlichen Bewegungsdrang, den viele allerdings in unserer hochtechnologisierten Welt scheinbar mehr und mehr verlernt haben. Und obwohl der eine oder andere mangels Urlaubsreise wieder begonnen hat, sich sportlich durch Wald und Flur zu bewegen, verharren immer noch sehr viele wenig aktiv im Corona-Blues. Dabei ist vor allem der Ausdauersport ein guter Immunstärker. Der Körper schüttet bei maßvoller Bewegung vermehrt Endorphine aus, die bekanntermaßen als Glückshormone gelten und all dies verstärkt sowohl das physische als auch psychische Wohlbefinden.

Das Joggen kann auch kreativ gestaltet werden, wie eine Laufgruppe aus Salzgitter-Bad in diesen Tagen unter Beweis stellt. Harald Kötz, Klaus Peter Hertel und Peter Siems vom SV Union Salzgitter sowie Heinrich Rasche vom Lauftreff Salzgitter treffen sich regelmäßig mit einigen Gleichgesinnten im Süden Salzgitters, um Sport und Kultur zu verbinden. Das Training beinhaltet kräftigende und koordinative Elemente.

Beim „Run and Stay“ am vergangenen Samstag nutzen die Sportler den Skulpturenweg, den sonst Stadtführer Dieter Krüger als Wanderung anbietet und der im Internet oder auf dem Prospekt der Stadt nachzuvollziehen ist, als ihre Trainingsstrecke. Dabei wurde das Laufen oder Walken von Stopps mit Funktionsgymnastik an einigen der stählernen Kunstwerke unterbrochen.

Die Strecke: Start der gut acht Kilometer langen Strecke ist am Thermalsolbad. Als erstes geht es vorbei am „Kuss“, der ersten von neun Skulpturen. Weiter führt der Weg in den Greifpark, hier vorbei am „Kobus Offen“ und dann zum „Glacier“ – einer Reihe riesiger aufeinander geschichteter Stahlringe. Dort erfolgt mit dem „Banksteigen“ auch der 1. Übungsstopp, bevor es auf den Birkenweg geht, der bis zum Ende an der Friedrich-Ebert-Straße gelaufen wird.

Nächstes Ziel ist der Mahner Berg vorbei an Reitanlage und Golf-Clubhaus zum Kunstwerk „Opus Magnum“. Hier folgt der 2. Übungsstopp mit Yoga zum Dehnen der Faszien. Es geht weiter am Speckenberg vorbei zur Skulptur „Sonne, Mond und Himmel“, hier wird beim 3. Übungsstopp im Einbeinstand der Gegenarm gen Himmel gereckt. Im Anschluss wird der Union-Platz rechts liegen gelassen an der „Himmelsleiter“ vorbei und ein Stück den sogenannten „Rentnerweg“ hinauf zum 4. Übungsstopp an die Skulptur „Auf Ab Auf“. Hier ist gegenläufiges Armkreisen angesagt. Dann führt der Weg als 5. Übungsstopp im Hopserlauf wieder an der Himmelsleiter vorbei.

Weiter geht es über den Sparkassenweg, vorbei an der Waldgaststätte Hasenspring und über den ehemaligen Trimmpfad durch den Wald wieder in Richtung Thermalsolbad. An der Skulptur „Der Kopf“ werden am 6. Übungsstopp Schulter und Nacken gedehnt. An der letzten Skulptur „Shadow Dimension“ von Hiromi Akiyama endet das Kräftigungsprogramm mit Rückwärtsstütze auf der Bank beim 7. Übungsstopp . Ausgelaufen wird auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt am Thermalsolbad.

„Vielleicht regen Sport und Kultur ja zum Nachmachen an“, wünscht sich Klaus Peter Hertel. Er und seine Mitstreiter treffen sich samstags um 14.30 Uhr. Inzwischen ist auch mittwochs ab 10 Uhr ein Lauf angedacht.