Salzgitteraner Tennisteams nutzen Rückzugs-Chance

Bis vergangenen Sonntag hatten die Tennismannschaften der Region die Chance, ihre Mannschaften kostenfrei vom Winterpunktspielbetrieb abzumelden. Bis auf den TSV Salzgitter und den STV Ringelheim haben alle Salzgitteraner Vereine von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Hintergrund: Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat die Winter- genauso wie die vergangene Sommerpunktspielrunde als so genannte Übergangssaison ausgerufen. Das heißt, es wird keine Auf- und Absteiger geben. Allerdings können die jeweiligen Ligameister unter gewissen Voraussetzungen in der kommenden Saison auf einen Startplatz in einer höheren Liga hoffen. Doppel sollen vorerst nicht gespielt werden, um die aktuellen Hygienevorschriften während des Corona-Lockdowns einzuhalten.

Ligen werden zusammengelegt

Für viele Spieler stellt das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus scheinbar eine zu große Gefahr dar. So haben die Herren 60 des STV Ringelheim in der Bezirksklasse lediglich noch den FC Neuwarmbüchen von ehemals sechs Kontrahenten in der Gruppe. „Ich gehe davon aus, dass wie im Sommer Bezirksliga und Bezirksklasse zusammen gelegt werden, damit der Spielbetrieb laufen kann“, vermutet Ulrich Spanke vom STV. Ähnliches könnte auch bei den Herren 40 des TC SW Steterburg passieren, denn von den fünf Mannschaften aus der Verbandsklasse sind lediglich die Schwarz-Weißen und der TSV Kirchrode Hannover übrig geblieben. Beide Damenmannschaften haben die Steterburger zurückgezogen. „Ich habe mit der Mannschaftsführerin Katharina Ostaszewski gesprochen und das Team hat sich aufgrund der aktuellen Lage für eine Pause entschieden. Ich denke ein ähnliches Gefühl ist bei vielen vorhanden. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der Verband die Saison komplett abgesagt hätte“, so Steterburgs Vorsitzender, Reinhard Preis.

In der Regionsliga der Herren tritt der TC SW derweil an, muss aber auf das Derby gegen den TC Bad verzichten. Die Sölter haben bis auf die Herren 30 in der Verbandsliga nämlich alle Teams abgemeldet. Die Mannschaft um Manuel Wiesner muss dabei auf die Besuche des MTV Geismar und des SCW Göttingen verzichten, die keine Mannschaft gemeldet haben. Es bleiben aber noch vier Gegner in der Verbandsliga.

Gemischte Mannschaften

Ebenfalls in der Verbandsliga startet eine gemischte Herrenmannschaft des TV Gebhardshagen. „Wir werden wie im Sommer den jungen Spielern die Chance auf ganz hohem Niveau geben. Allerdings warten wir noch ab, was von Verbandsseite aus noch beschlossen wird“, sagt Trainer Ralf Fricke. Das tut auch der TSV Salzgitter. Sprecher Jan Humpmayer: „Wenn im Februar immer noch Lockdown ist, werden wir sicherlich nicht spielen können. Sollte es aber möglich sein, wollen wir antreten.“ So soll zum Beispiel auch Neuzugang Lukas Schneider Einsatzzeiten bekommen.