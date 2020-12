Salzgitters "LaufKunden" geben fast 4000 Euro

Im November sind sie fleißig gejoggt und nun haben die „LaufKunden“ auch noch geliefert: Die SZ-Aktion „LaufKundschaft“ hat mit den Scheckübergaben kurz vor Weihnachten ihren krönenden Abschluss gefunden.

Der Gala Hof in Salder, die Trattoria da Filippo in Lichtenberg, das Bier- und Wurstkontor in Braunschweig, Kerasus in Lebenstedt und „Halbzeit bei Bianca“ in Gebhardshagen sind die fünf Restaurants, die von den insgesamt 69 „LaufKunden“ unterstützt wurden. Die Sportler sind dem Aufruf der Salzgitter-Zeitung gefolgt und den ganzen November über für ihr Stamm- oder Vereinslokal gelaufen. Stolze 4528,1 Kilometer standen am Ende auf der Uhr.

Gala Hof und Bianca werden doppelt unterstützt

Die Idee dahinter: Die Läufer halten sich trotz des teamsportlichen Lockdowns fit und die von den Corona-Maßnahmen arg gebeutelten Gastronomen bekommen ein wenig Unterstützung. Denn pro Kilometer haben sich die Läufer von selbst gesuchten Unterstützern einen bestimmten Betrag geben lassen. So sind am Ende exakt 3907,70 Euro zusammen gekommen, die den fünf Restaurants kurz vor dem Weihnachtsfest überreicht wurden.

Der Gala Hof in Salder wurde gleich doppelt unterstützt. Die Badmintonabteilung des SC Salzgitter Sportfreunde (SCS) überreichte 455 Euro und die Freiwillige Feuerwehr Salder spendete 641,30 Euro. Die Besitzer Nicolo und Nesrin Magro waren sichtlich gerührt. „Nesrin hat mir erzählt, dass sie eine Träne verdrückt hat, als sie von der Aktion gehört hat“, berichtet SCS-Abteilungsleiter Jürgen Seide.

Lichtenberger Gemeinschaftsaktion

Ebenfalls doppelt beschenkt wurde Wirtin Bianca Fischer in Gebhardshagen. Die Triathlon-Abteilung und die Fußballer des SV Glück Auf überreichten ihrem Vereinslokal zusammen 1340 Euro. Die sportlichen Höchstleistungen blieben im Verein nicht unbemerkt. So haben sich der Arbeitskreis 111 und das Team des „GlückLauf“ dazu entschlossen, die Fußballer und Triathleten jeweils mit 250 Euro zu unterstützen. „In den vergangenen Jahren habt ihr uns bei der Durchführung unserer Events unterstützt. Dieses Jahr ist leider alles ins Wasser gefallen. Darum haben wir uns gedacht, wir können euch ein bisschen unterstützen“, schreibt Sabine Muschellak stellvertretend an die beiden Abteilungen.

Eine regelrechte Gemeinschaftsaktion wurde die „LaufKundschaft“ in Lichtenberg. Privatspender Andreas Miottel gab 150 Euro für die Leistungen von Eduard Spissak und Heike Marasas. Kreissportbundvorsitzender Clemens Löcke bekam für seine Laufleistung 66,20 Euro von seiner Studienfreundin und bekannten Moderatorin Britta Sander. Fußballer Torben Hagedorn steuerte 50 Euro bei und Wiebke Kretschmann wurde von ihrem Vater Klaus Gossow mit 150,20 Euro gefördert. Trattoria-Inhaber Filippo Sirianni freut sich also über 416,40 Euro.

Borussia sucht noch Sponsoren

Die elf „LaufKunden“ des TSV Üfingen sind zusammen auf 519,2 Kilometer gekommen. Das Bier- und Wurstkontor in Braunschweig hat jedoch 795 Euro erhalten. „Wir hatten ein paar Läufer dabei, die mehrere Sponsoren hatten und somit haben wir diese Summe erreicht“, erklärt Fußballobmann Timo Schieb. Beim SV Borussia war das Verhältnis andersherum: 412,3 Kilometer reichten am Ende zu 260 Euro, die an das Restaurant Kerasus in Lebenstedt gehen. „Wenn wir noch weitere Sponsoren finden, kann dieser Betrag noch aufgestockt werden“, sagt Borussia-Trainer Stanislav Gross.