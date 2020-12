Paukenschlag: MTV Lichtenberg und Eduard Spissak gehen getrennte Wege

Kurz vor dem Jahreswechsel wartet der MTV Lichtenberg mit einer überraschenden Nachricht auf: Eduard Spissak ist nicht länger Trainer des Fußball-Bezirksligisten. Der bisherige Kapitän Lars Sieber und Spieler Steven Elschner übernehmen gemeinsam an der Seitenlinie.

Nur ein Punkt aus vier Spielen

Nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit am Gehrbusch ist Schluss für Spissak. „Ich habe mir die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, aber ich hatte das Gefühl, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls“, so der scheidende Trainer. Nach vier Spieltagen hatte der Aufsteiger gerade einmal einen Punkt in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3b auf dem Konto – dann kam die corona-bedingte Saisonunterbrechung. Viel Zeit also für Spissak, sich seine Gedanken zu machen. Nach mehreren Telefonaten mit der Vereinsspitze fiel dann die Entscheidung, eine Fußball-Pause einzulegen. Spissak hätte sich auch noch bereit erklärt, bis zum Sommer weiterzumachen, doch der Verein sei für eine sofortige Trennung gewesen. Mit Spissak gehen auch Co-Trainer Daniel Reinsch und Torwarttrainer Markus Stephan.

„Wir haben die Endscheidung von Edi akzeptiert. Er war der Meinung, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen“, so MTV-Vorsitzender Andreas Böhmken. Gleichzeitig dankt er Spissak für dessen geleistete Arbeit in den vergangenen fünf Jahren, in denen der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga in der Saison 2019/2020 der größte Erfolg war. „Wir gehen absolut im Guten auseinander und sind dankbar für das Engagement und das Herzblut, das Edi in die Mannschaft und den Verein investiert hat“, so Böhmken.

Interne Doppel-Lösung

Als Nachfolger präsentiert der Verein eine interne Lösung. „Die Spieler Steven Elschner und Lars Sieber werden bis zum Saisonende eine Doppelspitze bilden“, so Böhmken. Im April wolle man sich dann Zusammensetzen und die Lage analysieren. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Duo eine langfristige Lösung sein kann“, so Böhmken.

Kapitän Lars Sieber wird in Zukunft als spielender Co-Trainer beim MTV Lichtenberg fungieren. Foto: Michael Hahn / Archiv

Für Neucoach Steven Elschner kam die Nachricht von der Trennung mit Spissak sehr überraschend: „Ich muss ehrlich sagen, dass mir das sehr nahe geht. Der Verein und wir als Mannschaft verlieren einen klasse Coach und einen tollen Menschen. Edi ist in den Jahren ein guter Freund von mir geworden.“ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage habe man im Verein eine interne Lösung gesucht und er sei in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Kapitän Lars Sieber bereit gewesen, die Aufgabe zu übernehmen. Dafür wird er seine aktive Karriere vorerst ruhen lassen und die Mannschaft von außerhalb betreuen. Sieber wird als spielender Co-Trainer fungieren.

Steven Elschner (blau-gelb) beendet seine aktive Karriere und wechselt auf die Trainerbank des MTV Lichtenberg. Foto: Michael Hahn

Klassenerhalt ist das große Ziel

Für Sieber kam Spissaks Entscheidung ebenso überraschend: „Wir haben uns kurz vor dem Lockdown noch einmal zusammen gesetzt und uns für die kommenden Spiele nach der Pause viel vorgenommen. Edi ist immer voran gegangen und hat keine Anzeichen von Resignation gezeigt.“ Genauso überraschend kam die Anfrage, ob er gemeinsam mit Elschner den Job übernehmen würden. „Das ist eine große Anerkennung, dass uns der Verein soviel Vertrauen entgegen bringt“, so Sieber, der auch schon in der Vergangenheit Trainingseinheiten übernommen hatte, wenn Spissak krankheitsbedingt verhindert war. „Die Akzeptanz aus der Mannschaft ist auf jeden Fall da. Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt. Das wollen wir gemeinsam erreichen“, so Sieber.