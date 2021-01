Nächster Paukenschlag: Fortuna Lebenstedt entlässt Trainerduo

Marco Heidemann (rechts) und Didier Bakondon haben nur neun Pflichtspiele bei Fortuna Lebenstedt an der Seitenlinie gestanden.

„Es ist richtig, Marco Heidemann und Didier Bakondon sind nicht länger Trainer unserer 1. Herrenmannschaft“, sagt Matthias Liedtke, 1. Vorsitzender von Fortuna Lebenstedt, auf Nachfrage der Salzgitter-Zeitung am Freitagabend (15. Januar). Näheres wolle der Verein in der kommenden Woche in einer offiziellen Pressemitteilung verlautbaren. Kurz zuvor hatte Trainer Marco Heidemann über die sozialen Netzwerke erklärt, dass er und die Fortuna getrennte Wege gehen werden.

Kündigung kommt per Einschreiben

Im Gegensatz zum Vorstand der Fortuna verrät Heidemann ein paar mehr Details zur Trennung. „Wir wurden heute telefonisch darüber informiert, dass uns die fristlose Kündigung per Einschreiben übersandt wird“, sagt Heidemann am Freitagabend.

Dazu habe es eine Vorgeschichte gegeben. Noch im November wurden Heidemann und sein Trainerkollege Bakondon vom Verein aufgrund der Corona-Pause gebeten, auf Teile ihres Gehalts zu verzichten. „Das haben wir getan“, so Heidemann. Allerdings sei dann weder im Dezember noch im Januar Geld auf den Trainerkonten gelandet. Am Ende eines klärenden Gesprächs mit dem Vorsitzenden Liedtke habe es dann unvermittelt die Ansage gegeben, der Verein werde den bis zum 30. Juni datierten Vertrag mit dem Trainerduo nicht verlängern.

Ungeschlagen in der Liga

Sportliche Gründe können schwer ausgemacht werden für diesen Schritt des Vereins. Denn die Fortuna steht nach zwei Siegen und einem Unentschieden aktuell auf Platz drei der Bezirksliga-Staffel 3b. Vielmehr seien es persönliche Dinge, die die beiden als Begründung zu hören bekamen, berichtet Heidemann. Das Trainerduo würde sich nicht zu 100 Prozent mit der Fortuna identifizieren, hätte an Mannschaftsabenden nicht teilgenommen und würde Auswärtsfahrten direkt von zu Hause und nicht gemeinsam mit der Mannschaft vom Wiedehopp aus starten. „Diese Vorwürfe sind teilweise berechtigt, teilweise sind sie es nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass man sie uns vorher kommuniziert, um dann gemeinsam reinen Tisch machen zu können“, bedauert Heidemann das Vorgehen des Fortuna-Vorstands.

Trainer wollten Vertrag erfüllen

Trotzdem waren Heidemann und Bakondon gewillt, ihren Vertrag bis zum 30. Juni zu erfüllen. „Wir waren uns mit dem Vorstand einig, dass wir bis zum Saisonende weitermachen und wollten dies auch mit 100 Prozent Einsatz tun“, so der Coach. Allerdings nahm das Trainerduo den Gehaltsverzicht zurück. Wenig später kam dann der Anruf und die fristlose Kündigung.

„Das ist schon schwer zu verdauen. Denn wir haben hier einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt und werden jetzt in dieser für alle Fußballer schweren Corona-Zeit vor die Tür gesetzt“, zeigt Heidemann abschließend Unverständnis für die Entscheidung der Fortuna.