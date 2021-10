Fortuna Lebenstedt siegt im Verfolgerduell

Fortunas Manuel Schlechtinger setzt sich in dieser Szene gewohnt energisch gegen die Mascheroder Abwehr durch und erzielt einen seiner neun Treffer.

Selten gab es in der Handball-Regionsoberliga der Männer so viel Streit um das Spielgerät wie beim Verfolgerduell zwischen dem SV Fortuna Lebenstedt und der MSG Mascherode/Stöckheim. Trotz oder gerade wegen des Hickhacks entzauberten die Fortunen ihren Gegner mit 39:25 und rückten auf den dritten Tabellenplatz der Staffel 1 vor.

Fortuna Lebenstedt – MSG Mascherode/Stöckheim 39:25 (20:10). War der Spielball zu klebrig oder nicht? Bestimmt die Heimmannschaft, mit welchem Ball gespielt wird, oder gibt es neuerdings ein Vetorecht für die Gäste? Darüber stritten beide Teams bereits vor dem Anpfiff eifrig. Und obwohl man sich mit den Schiedsrichtern schlussendlich einigen konnte, monierte Mascherode das Spielgerät nach 40 Minuten ohne ersichtlichen Grund erneut, was für reichlich Unmut sorgte.

Patentlösung: Stabile Abwehr

Doch die passende Antwort fanden die Fortunen auf dem Feld. Die Patentlösung war eine stabile Abwehr, aus der heraus die Krähenrieder nach kurzer Anlaufzeit Mascherode in der ersten Hälfte mit ihren überfallartigen Angriffen überrollten. Von der sechsten bis zur 16. Minute machten die Hausherren aus einem 2:3 ein 12:3. Allein sieben der zehn Tore erzielten die Lebenstedter über die erste oder zweite Welle. Davon sollten sich die Gäste nicht mehr erholen. Zwar versuchten sie, mit einem vorgezogenen Abwehrspieler in der Mitte die Kreise der Fortunen einzuengen, doch das fruchtete nicht. Mit zehn Toren Vorsprung gingen die Gastgeber, bei denen Lennard Schoof mit bis dahin acht Treffern herausragte, in die Pause.

Doppeldeckung und zusätzlicher Feldspieler

Nach Wiederanpfiff suchten die Gäste ihr Heil im Überzahlspiel. Bei jedem Angriff wechselten sie den Torhüter gegen einen zusätzlichen Feldspieler. Damit drängten sie die Fortuna-Verteidigung enger an den Kreis und kamen zu besseren Abschlüssen. Als auch das nichts am Rückstand änderte, kehrte die MSG zur Balldiskussion zurück. Davon ließ sich die Fortuna ebenso wenig beeindrucken wie von der anschließenden doppelten Manndeckung gegen André Reich und Manuel Schlechtinger. Geduldig warteten sie auf ihre Chance im Angriff und bauten ihre Führung kontinuierlich aus.

„Wir haben heute wieder zu der Verteidigungsleistung gefunden, die uns auszeichnet. So kamen wir zu vielen leichten Toren aus Tempogegenstößen, aber auch im Positionsspiel sind wir immer ruhig geblieben“, freute sich ein sehr zufriedener Trainer Volkan Akansu.

Fortuna Lebenstedt: Frühling, Schmidt – Schoof (10 Tore), Schlechtinger (9), Reich (6) Schaper (5), Kamradt (3/3), Kleefeld (2), Seifert (2), Kuchnia (1), Wuttke (1), Berger

