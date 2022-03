Salzgitters Jugendfußballer träumen vom Finale in Berlin

Großer Jubel: Das SCU-Team feiert den 2:1-Sieg in Runde 2 bei Eintracht Braunschweig III.

Salzgitter-Bad. Die D-Junioren des SCU SalzGitter stehen beim „Edeka Master Cup“ in der dritten Runde. Das Finale steigt am 11. Juni in der Hauptstadt.