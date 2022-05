Germania Bleckenstedt kann doch noch gewinnen

Germania Blecken­stedt hat seine Negativserie von vier Spielen ohne Sieg in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga beendet. Im Mittwochabend-Spiel gegen die SG Roklum-Winnigstedt feierte das Team von Trainer Gökhan Arikoglu einen 2:1 (0:1)-Erfolg.

„Es war kein super Spiel, aber wir haben unser Ziel erreicht – und das war ein Sieg gegen Roklum“, sagte Arikoglu, dessen Team im Hinspiel eine 0:2-Schlappe hinnehmen musste. Das war seinerzeit eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Landesliga-Aufstieg, der inzwischen zugunsten des BV Germania Wolfenbüttel entschieden ist.

Auch das Spiel am Mittwoch begann alles andere als optimal für die Hausherren. Nach einem Abwehrfehler auf der rechten Seite kam eine Flanke zu Niklas Fritz, der bereits nach zwei Minuten für die Gäste einnetzte. „Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, mit einer Dreierkette in der Abwehr zu agieren. Das hat gar nicht geklappt“, sagte der Germania-Coach. Nach 30 Minuten stellte er auf das übliche 4-2-3-1-System um und seine Mannschaft wurde besser. Allerdings belohnte sie sich erst in der zweiten Hälfte durch die Treffer von Jason Becker und Okan Uysal.

Spiel kompakt:

Bleckenstedt: Frei – Kizilay (68. Adu-Poku), Block, Becker, Bagci (74. Staniecki), Darboe, Uysal, Seker, Tarlan, Yilmaz, Kaya (58. Pieper).

Tore: 0:1 Fritz (2), 1:1 Becker (53.), 2:1 Uysal (76.).

