2:2 in Lamme: Abstieg des SC Gitter ist endgültig besiegelt

Trainer Michael Bock (links) wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des SC Gitter die Kommandos geben. In der Bezirksliga wird unter anderem auch Nachwuchstalent Jannis Rost (rechts) zum Team stoßen.

Nun ist es amtlich: Der SC Gitter steigt am Ende der Saison aus der Fußball-Landesliga ab. Nach dem 2:2 (0:0) beim TSV Germania Lamme hat das Team von Trainer Michael Bock zehn Punkte Rückstand auf den Gegner von Sonntag, der aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. In den verbleibenden drei Partien kann der Sportclub diesen Rückstand nicht mehr aufholen.

„Ich ziehe wirklich den Hut vor der unglaublichen Moral, die meine Mannschaft seit Wochen und auch heute hier in Lamme an den Tag legt“, sagte Trainer Bock direkt nach der Partie und ergänzte: „Es ist wirklich einmalig, wie die Jungs kämpfen, obwohl seit Wochen klar ist, was seit heute feststeht. Wir wollen diese Moral mit in die Bezirksliga nehmen und freuen uns schon darauf.“

Gleichzeitig teilte Bock mit, dass er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird: „Darauf haben wir uns geeinigt. Der Großteil der Mannschaft wird ebenfalls bleiben und wir werden ein paar junge Spieler dazu bekommen. Gemeinsam wollen wir das Abenteuer Bezirksliga angehen.“

In Lamme blieb dem SC Gitter auch im 17. Spiel in Folge ein Sieg verwehrt. „Ich lese die Statistik etwas anders: Wir haben jetzt zwei Spiele nicht verloren“, sagte Bock, der in Lamme ein Spiegelbild der Saison gesehen habe. Lasse Kunze hatte nämlich kurz vor Schluss beim Stand von 1:1 den Führungstreffer auf dem Fuß. „Er vergibt und im Gegenzug kassieren wir das 1:2“, so Bock. Der 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit sorgte dann für die Lobeshymnen beim Trainer.

Spiel kompakt:

SC Gitter: Hoffmann – Flieger, Adam, Günther, E. Jaschkowitz (89. Baloglu), Hecker, J. Jaschkowitz, Öztürk, Brandes (68. Schulz), Kunze (89. Hellinger), Kim (79. Marteddu).

Tore: 1:0 Brehmer (53.), 1:1 Kunze (56.), 2:1 Fassa (87.), 2:2 Marteddu (90.+4).

