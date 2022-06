Thieder Altsenioren feiern Staffelsieg auf dem Trecker

Salzgitter. In der Ü40-Nordharzliga feiert Viktoria Thiede einen 2:1-Abschlusssieg in Adersheim. Union rettet sich dank des AKV Salzgitter.

Foto: Verein / oh

Auf einem Trecker feiern die Ü40-Senioren von Viktoria Thiede ihren Staffelsieg in der Nordharzliga.

Die Fußball-Ü40-Senioren des FC Viktoria Thiede haben am letzten Spieltag der Nordharzliga-Staffel 2 erst einen 2:1-Derbysieg bei Arminia Adersheim eingefahren und dann mit einer Treckertour durch Thiede den Staffelsieg gebührend gefeiert. Währenddessen leistete der AKV Salzgitter mit dem 4:2-Erfolg über die SG Döhren Schützenhilfe für Union Salzgitter. Die spielfreien Südstädter hielten durch den Dreier der Lebenstedter nämlich die Klasse.

AKV Salzgitter – KSV Vahdet Salzgitter 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Bozkurt (25.), 2:0 Egilmez (28.), 3:0 Bozkurt (39.), 3:1 Celik (53.), 4:1 Yurtseven (59.).

AKV Salzgitter – SG Döhren 4:2 (2:1). Tore: 0:1 (20.), 1:1 Bozkurt (26.), 2:1, 3:1 Egilmez (28., 35.), 4:1 Sürücü (41.), 4:2 (47.).

Mit den beiden Erfolgen sicherte sich der AKV souverän den Klassenerhalt und sorgte dafür, dass Union Salzgitter ebenfalls in der Liga bleibt. Denn die Südstädter retteten einen Punkt Vorsprung vor der SG Döhren.

Arminia Adersheim – Union Salzgitter 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Buchmann (8.).

Den Arminen gelang durch das goldene Tor von Buchmann der Befreiungsschlag im Kellerkampf.

Thieder siegen in Adersheim und reisen auf dem Trecker zurück

Arminia Adersheim – FC Viktoria Thiede 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Migge (3.), 1:1 Küpper (16.), 1:2 Stitz (38.).

Der Staffelsieg der Thieder stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Ihr Meisterstück machte die Viktoria mit einem 2:1-Arbeitssieg beim Ortsnachbarn in Adersheim. Zur Belohnung wurde das Team mit Trecker und Anhänger zum Vereinsheim im Thieder Sportpark mit der Meisterschale chauffiert. Das spielfreie Wochenende zuvor wurde genutzt, um den Staffelsieg bei einer Mannschaftsfahrt in Berlin zu feiern.

Ein Ziel hat die Thieder Ü40-Truppe aber noch: Die Endspiele um die Nordharzmeisterschaft bestreitet Viktoria Thiede am kommenden Freitag, 24. Juni, von 18 Uhr an gegen Goslarer SC 08 (Sieger Staffel 1) und die SG Ahlum/Wendessen (Sieger Staffel 3) im Glück Auf-Stadion in Gebhardshagen.

