TV Gebhardshagen hat den Klassenerhalt sicher

Die Tennis-Herren des TV Gebhardshagen haben im letzten Spiel der Verbandsliga-Saison mit einem 4:2-Heimsieg gegen den MTV Wolfenbüttel endgültig den Klassenerhalt sicher gemacht. Die Herren 30 des TC Bad haben ein Endspiel um den Landesliga-Aufstieg. Die Herren 55 der Sölter sind bereits in die Verbandsklasse aufgestiegen.

Herren

Verbandsliga: TV Gebhardshagen – MTV Wolfenbüttel 4:2. Der TVG hat die letzten Zweifel ausgeräumt. Mit einem verdienten Heimsieg haben die Spieler von Trainer Ralf Fricke den Klassenerhalt sicher gemacht. Am letzten Spieltag sind die Gebhardshagener spielfrei und müssen nicht mehr zittern. „Das war die beste Saisonleistung meiner Mannschaft. Ich bin hoch zufrieden“, sagte Fricke. Dass seine Nummer 1 Sebastian Lange gegen den Wolfenbütteler Spielertrainer Timour Dick keinen Punkt holen würde (2:6, 0:6), hatte Fricke schon vor dem Spiel geahnt: „Timour ist einfach zu stark.“ Dafür zeigten John Fricke (6:2, 6:2 gegen Dominik Bode) und John Geffke (6:0, 6:2 gegen Tim Dettmer) „ganz souveräne Leistungen“. Vor allem John Fricke habe erstmals in dieser Saison konstant gut aufgeschlagen und sei so zum Erfolg gekommen, berichtete sein Trainer und Vater. Als Punktelieferant erwies sich wieder einmal Felix Brandes (6:1, 7:6 gegen Hagen Baumann) an Position 4.

Den Sieg sicherten Geffke/Fricke im Doppel, die Dettmer/Baumann 6:0, 6:1 keine Chance ließen. Das zweite Doppel Lange/Marco Schumann war gegen Dick/Bode nur knapp unterlegen (6:2, 1:6, 2:10). „Die beiden haben einen hervorragenden ersten Satz gespielt. Leider hat es nicht zum Erfolg gereicht“, so Trainer Fricke, der ein durchweg positives Fazit zu dieser Sommersaison zog.

Herren 30

Verbandsliga: TC Bad – Bortfelder TC 5:1. Durch dem Sieg ist der TC Bad nur noch einen Erfolg vom Aufstieg in die Landesliga entfernt. Manuel Wiesner bot im Spitzeneinzel eine nahezu perfekte Leistung und konnte den bisher stärksten Spieler der Liga, Eric Weber, mit 6:2, 6:2 bezwingen. Jan Hedder war in den entscheidenden Phasen seines Einzels gegen Mark Fleer der bessere Spieler und gewann 7:6, 6:4. Phillipp Zimmermann gewann nach guter Leistung mit 6:3, 6:4 gegen Kristijan Mikulec. Sascha Klingenberg siegte mühelos mit 6:0, 6:0 gegen Lars Buddenkotte. Damit war die Partie bereits nach den Einzeln gewonnen. Wiesner/Klingenberg boten ein solides Doppel und gewannen im Anschluss 6:4, 7:6. Hedder/Zimmermann unterlagen hingegen 1:6, 2:6. Am kommenden Sonntag soll gegen den Vorletzten Heidberger TC im Heimspiel der Aufstieg perfekt gemacht werden.

Herren 55

Bezirksliga: STV Ringelheim – TC Bad 0:6. Mit dem deutlichen Auswärtssieg feiern die Herren 55 des TC Bad den Aufstieg in die Verbandsklasse. Dabei ist das Ergebnis klarer als es der Spielverlauf hergegeben hat. Obwohl stark ersatzgeschwächt, wehrte sich der STV Ringelheim nach Kräften. Uwe Heise ging im Spitzeneinzel gegen Achim Grahl genauso in den Match-Tiebreak (4:6, 6:3, 10:12) wie die Doppel Wolfgang Wolf/Eugen Kreuzer (gegen Martin Rotthaus/Rolf Czauderna – 2:6, 7:6, 6:10) und Uwe Heise/Dieter Hanke (gegen Thorsten Weigelt/Arnold Reupke – 6:3, 3:6, 6:10) – allerdings hatten die Gäste jeweils die besseren Nerven. Die Einzel Jürgen Probst – Martin Rott-haus (2:6, 6:7), Dieter Hanke – Thorsten Weigelt (1:6, 2:6) und Eugen Kreuzer – Hans Hager (2:6, 4:6) gingen jeweils in zwei Sätzen an den TC Bad, der lediglich am ersten Spieltag gegen den TC Seesen eine Niederlage (2:4) hinnehmen musste und verdient aufsteigt.

Herren 65

Verbandsliga: TSG Mörse – TC Bad 4:2. Durch diese Niederlage rutscht der TC Bad auf einen Abstiegsplatz und benötigt im letzten Saisonspiel mindestens ein Unentschieden zum Klassenerhalt. Bernd Klar siegte leicht und locker mit 6:2, 6:1. Arno Bachmann (5:7, 2:6), Horst Goltermann (3:6, 6:7) und Ulf Beyersdorff (0:6, 3:6) verloren ihre Matches. Im Doppel gewannen Bachmann/Goltermann 7:5, 6:2. Klar/Beyersdorff unterlagen 4:6, 4:6.

