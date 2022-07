Salder. In Gruppe A ist nach Spieltag 1 noch alles offen – kein Team bleibt zum Auftakt der Salzgitteraner Fußball-Stadtmeisterschaft ohne Punktverlust.

Üfingens Lukas Kamann (in Grün) erzielte den einzigen Treffer in der Partie gegen den SV Innerstetal (in Rot).

Fußball-Stadtmeisterschaft Vahdet und Üfingen punktgleich an der Spitze

Der Ball rollt wieder in Salzgitter. Die Fußball-Stadtmeisterschaft beim VfL Salder wurde gestern Abend mit dem ersten Spieltag der Gruppe A eröffnet. Nach der Hälfte der Vorrunde steht Titelverteidiger KSV Vahdet Salzgitter aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem TSV Üfingen vorerst an der Tabellenspitze. Der SV Innerstetal und der MTV Lichtenberg befinden sich allerdings noch in Lauerstellung. Ohne Punktverlust kam indes kein Team durch den ersten Spieltag.

KSV Vahdet Salzgitter – MTV Lichtenberg 2:2. Tore: 0:1 Hagdorn (7.), 0:2 Spintzyk (10.), 1:2 Uzunhan (15.), 2:2 Uche (39.).

Der Titelverteidiger aus Leben-stedt hat den Start ins Turnier komplett verschlafen. In den ersten 15 Minuten spielte eigentlich nur der MTV Lichtenberg. Torben Hagdorn eröffnete die Stadtmeisterschaft mit seinem sehenswerten Lupfer aus sechs Metern zum verdienten 1:0 für seine Mannschaft (7.). Nach zehn Minuten legte René Spintzyk sogar das 2:0 nach. Der dritte Lichtenberger Torschuss ging nur knapp am Kasten des KSV Vahdet vorbei (13.). Der KSV meldete sich dann durch den Anschlusstreffer durch Cagatay Uzunhan nach genau einer Viertelstunde im Spiel zurück. Eine Minute vor Schluss drückte dann Leroy Uche den Ball zum 2:2-Endstand über die Linie. Der MTV verkaufte sich gegen den Landesliga-Absteiger gut und spielte auf Augenhöhe.

TSV Üfingen – SV Innerstetal 1:0. Tore: 1:0 Kamann (35.).

Effektivität war der Schlüssel zum Sieg des TSV Üfingen, der erst Anfang der Woche wieder ins Training eingestiegen ist. Wenn man eine abgerutschte Flanke von Jannick Wylensek in der 33. Minute wohlwollend als Torschuss werten wollte, dann hat Lukas Kamann fünf Minuten vor dem Ende mit dem zweiten Schuss seines TSV auf den SVI-Kasten den 1:0-Siegtreffer besorgt. Die gefährlichere Mannschaft war allerdings die von Frank Dierling aus dem Innerstetal. Die größte Chance hatte dabei David Sievers, der nach fünf Minuten nur den Pfosten traf. Am sehenswertesten scheiterte Justin Willich mit seinem Fallrückzieher neben das Tor (21.). Insgesamt vier gute Chancen hatte der SVI, nutzte aber keine davon – im Gegensatz zum TSV Üfingen. „Ich bin zufrieden mit dem Sieg. Für uns war das eine sehr gute Trainingseinheit, die wir erfolgreich gestaltet haben. Vor allem unsere Neuen haben mir gefallen“, so TSV-Trainer Frank Leitermann.

TSV Salzgitter – KSV Vahdet Salzgitter 0:4. Tore: 0:1 Uche (2.), 0:2 Balikci (7.), 0:3 Hot (28./FE), 0:4 Balikci (36.).

Im zweiten Spiel war der KSV Vahdet Salzgitter wesentlich wacher, wurde allerdings vom Nordharzligisten TSV Salzgitter auch nicht wirklich gefordert. Der Klassenunterschied, der in der Vorsaison noch zwei Ligen betrug, war zu erkennen. Leroy Uche eröffnete an seiner alten Wirkungsstätte den Torreigen bereits in der zweiten Minute mit seinem zweiten Turniertreffer. Auf die kam nach der Partie der beiden Lebenstedter Nachbarn auch Stürmer Sadik Balikci, der die Tore zum 2:0 und 4:0 beisteuerte (7. und 36.). Nach der frühen Zwei-Tore-Führung schaltete der Bezirksligist einen Gang zurück, beherrschte den Gegner aber spielerisch weiter. Spätestens das 3:0 durch Spielertrainer Abdülbaki Hot vom Elfmeterpunkt sorgte für die endgültige Entscheidung (28.). Der Titelverteidiger setzte mit dem souveränen Erfolg ein deutliches Zeichen in Richtung der Konkurrenz.

MTV Lichtenberg – TSV Üfingen 1:1. Tore: 0:1 Wylensek (25.), 1:1 Jahn (35.).

Beide Abwehrreihen standen sicher im Duell der beiden Bezirksliga-Abstiegsrundenteilnehmer der abgelaufenen Saison. Wie schon im ersten Spiel der Stadtmeisterschaft hatte der TSV Üfingen mehr Spielanteile und Ballbesitz ohne daraus jedoch wirklich gefährliche Torchancen zu kreieren. Bis zum Strafraum kombinierten beide Teams gefällig, der letzte Pass wollte dann jedoch nicht angekommen. Vor allem die Üfinger Abwehr um Neuzugang Timo Naß stand stabil. Jannick Wylensek sorgte dann mit seinem Tor zum 1:0 für Üfingen für den Knotenlöser der Partie (25.). Kurz darauf hätte Stürmer Phillip Lüer auf 2:0 erhöhen können, vergab aber aus kurzer Distanz. So kam der MTV noch zum Ausgleich durch Nick-Lennart Jahn fünf Minuten vor dem Ende.

SV Innerstetal – TSV Salzgitter 2:1. Tore: 1:0 Willich (15.), 1:1 Aljallod (21.) 2:1 Masberg (40.+2). Bes. Vork.: Rot für TSV-Spieler Jemian Kirschner (37.).

Der TSV Salzgitter zeigte sich von der Auftaktniederlage gegen den KSV Vahdet deutlich erholt. Mit mehr Engagement ging das Team von Trainer Marko Radmer gegen den SV Innerstetal zu Werke. Den ersten Warnschuss gab TSV-Stürmer Jannick Kirschner bereits in der fünften Spielminute ab. Dieser wurde allerdings auf der Linie geklärt. Auf der Gegenseite versuchte es Luca Rosowski, scheiterte aber ebenso (10.). Nach einer Viertelstunde ging der Favorit vom Elber Berg in Führung. Justin Willich sorgte für den ersten SVI-Treffer des Turniers. Doch die Gallier ließen sich nicht unterkriegen. Zunächst scheiterte Timothy Ernst mit seinem Fernschuss (19.), ehe Moumen Aljallod den Ausgleich erzielte. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte TSV-Spieler Jemian Kirschner für den ersten negativen Höhepunkt der Stadtmeisterschaft. Nach einem Foulspiel sah er die rote Karte. In Unterzahl kassierte seine Mannschaft dann zu allem Überfluss auch noch das 1:2 durch Malte Masberg (40.+2).

