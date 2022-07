SC Gitter meldet Titelansprüche an

Salder. Gleich zwei 3:0-Siege fuhr der SC Gitter am zweiten Spieltag der Fußball-Stadtmeisterschaft in Salder ein.

Union Salzgitter (in Blau) blieb gegen Bleckenstedt (in Schwarz) und Gitter ohne Punkte. Der FC Germania hingegen feierte zwei Siege.

Spieltag 2 bei der Fußball-Stadtmeisterschaft beim VfL Salder endete für den Gastgeber ernüchternd. Ohne eigenes Tor reichte es gerade einmal für einen Punkt für das Team von Fred Matejasik. Der SV Union Salzgitter erwischte einen noch schwächeren Start, blieb ebenfalls ohne eigenen Treffer und verlor beide Spiele gegen die Gruppenfavoriten SC Gitter und Germania Bleckenstedt, die sich nach dem ersten Spieltag in Gruppe B an der Spitze der Tabelle wiederfinden.

VfL Salder – SC Gitter 0:3. Tore: 0:1 Adam (22.), 0:2 Rost (26.), 0:3 Krvavac (32.).

Landesligaabsteiger SC Gitter ist souverän ins Turnier gestartet. Gegen Gastgeber VfL Salder gab es zunächst eine Abtastphase zu Beginn des Spiels. Beide Mannschaften näherten sich nur vorsichtig den Toren. Doch spätestens nach dem 1:0-Führungstreffer durch Timo Adam nach der Hälfte der Spielzeit übernahm der Sportclub das Zepter. Die Youngster Jannis Rost und Dejan Krvavac legten die Treffer zum 3:0-Endstand nach. Dabei setzte die SC-Offensive die VfL-Abwehr so gekonnt unter Druck, dass sich zwangsläufig Lücken und ein Überzahlspiel ergaben. „Das hat mir schon sehr gut gefallen“, sagte SC-Trainer Michael Bock nach der Partie und ergänzte: „Vor allem für Jannis Rost freut es mich. Im Freundschaftsspiel gegen Gebhardshagen hatte er noch gefühlt 46-mal die Latte getroffen.“ Gleichzeitig war Bock über die etwas ruppige Gangart beider Mannschaften überrascht, die in drei gelben Karten mündete. „Das ist für ein Vorbereitungsspiel ungewöhnlich, aber es ist nicht ausgeartet.“

Union Salzgitter – Germania Bleckenstedt 0:1. Tor: 0:1 Fazlic (5.).

Im Gegensatz zur Auftaktpartie der Gruppe B spielten der SV Union Salzgitter und Germania Bleckenstedt fast körperlos. Fouls waren eine Seltenheit in den 40 Minuten Spielzeit. Eine der ersten Möglichkeiten des Spiels nutzte Bleckenstedts Mittelfeld-Neuzugang Denis Fazlic aus halblinker Position bereits in der fünften Minute zur 1:0-Führung, die auch gleichzeitig den Endstand bedeutete. Dies lag auch daran, dass die Germanen in der Folge durch Rico-René Frank und Okan Uysal dreimal das Aluminium trafen. „Union kam zwar durch eins, zwei Konter zu Halbchancen, aber am Ende ging der Sieg für uns komplett in Ordnung“, so das Fazit von Bleckenstedts Trainer Gökhan Arikoglu nach dem gelungenen Auftakt seiner Mannschaft.

SV Fortuna Lebenstedt – VfL Salder 0:0. Im achten Spiel der diesjährigen Stadtmeisterschaft war es soweit: Erstmals trennten sich zwei Teams torlos. Dabei war der Ball vermeintlich zweimal im Netz – und zwar in dem von Fortuna Leben-stedt. Doch beide Treffer wurden dem VfL Salder vom Schiedsrichter wegen Abseitsposition aberkannt. „Ich konnte das aus meiner Position gar nicht richtig sehen, aber es wurde gemunkelt, dass man beide Treffer wohl hätte geben können“, sagte Salders Trainer Fred Matejasik nach der Partie. Generell zeigte sich der Coach enttäuscht von seiner neuen Mannschaft: „Ich bin nicht einverstanden mit dem Auftritt meines Teams. Da fehlt es an den Basics, wir haben im Training noch viel vor uns.“ Vor allem das Zweikampfverhalten in den entscheidenden Situationen gefiel dem Trainer überhaupt nicht. Dass sein Team ohne Torerfolg am ersten Spieltag blieb, dürfte auch den heimischen Fans nicht geschmeckt haben.

SC Gitter – SV Union Salzgitter 3:0. Tore: 1:0 Adam (3.), 2:0 Günther (26.), 3:0 Michele Martoccia (42.).

Wie schon im Auftaktspiel erzielte Thilo Adam den Führungstreffer für den Sportclub im Süd-Derby, das auch den Auftakt der neuen Bezirksligasaison bilden wird. Und wie im Auftaktspiel legten seine Kollegen – diesmal Dustin Günther und Michele Martoccia – die Treffer zum 3:0-Endstand nach. Wobei die Treffer jeweils genau zur richtigen Zeit fielen gegen Unioner, die keinesfalls drei Tore schwächer waren als der Gegner. „Wir haben die Riesenchance zum 1:1, da rettet Gitter auf der Linie und dann kriegen wir zwei lange Bälle nicht richtig wegverteidigt – und so steht am Ende ein 0:3. Das Ergebnis ist eine Katastrophe, aber die Spielweise meiner Mannschaft war es nicht“, sagte Unions Co-Trainer Fabian Borgs nach dem Spiel. Gleichzeitig sprach er von einem gebrauchten Tag seiner Mannschaft: „0 Punkte, 0:4 Tore, das sieht erst mal nicht gut aus. Zu allem Überfluss haben sich auch noch Melvin Sander und Florian Koziol verletzt. So was kannst du natürlich gar nicht gebrauchen.“

Germania Bleckenstedt – Fortuna Lebenstedt 0:0.

Fortuna Lebenstedt war die dritte Mannschaft in Gruppe B, die nach zwei Spielen keinen eigenen Treffer auf dem Konto hatte. Im Gegensatz zum VfL Salder und zum SV Union hatte die Mannschaft von Daniel Reinsch jedoch auch keinen Treffer kassiert und ging somit mit zwei Punkten auf Platz 3 aus dem ersten Spieltag. „Die Abwehr stand top, aber unser Sturm war schlichtweg nicht anwesend“, spielte Reinsch auf das Fehlen von Lennard Gauger, Jan Pote, Lamin Touray und Marvin Pramme an. Taktisch habe seine Mannschaft es gegen den FC Germania Bleckenstedt „hervorragend“ gelöst: „Wir haben die Räume eng gemacht und nach vorne Nadelstiche gesetzt. Ein Abseitstor wurde uns sogar aberkannt“, erklärte Reinsch nach der Partie.

