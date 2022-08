Vahdet trifft in der Nachspielzeit zum ersten Saisonsieg

Lebenstedt. Der KSV setzt sich am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga mit 3:2 gegen den SV Rammelsberg durch.

Der KSV Vahdet Salzgitter hat den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 eingefahren. In der Mittwochspartie gegen den SV Rammelsberg mühten sich die Lebenstedter zu einem 3:2 (2:1)-Erfolg.

Die Hausherren begannen die Partie überlegen und mit viel Ballbesitz, ohne daraus aber zwingende Chancen zu kreieren. Das änderte sich schnell, als Bayram Üsküplü in der 6. Minute das 1:0 für die Rot-Weißen besorgte. Der Torjäger war erst kurz vor dem Spiel aus dem Urlaub zurückgekehrt und zur Mannschaft gestoßen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem ersten Konter und dem Treffer zum 1:1 stellte Rammelsbergs Marcel Sollerz in der 20. Minute die Partie auf den Kopf. Kurz zuvor hatte der KSV Vahdet Celal Suel mit einer schweren Oberschenkelverletzung verloren, was für Unordnung im Abwehrverbund sorgte. Neuzugang Hussam El-Arab sorgte dann wenig später mit seinem Treffer von der Strafraumkante für die neuerliche Führung (25.).

Zur Pause bemängelte Vahdets Teammanager Ismail Yildiz fehlendes Tempo. Dies legten direkt nach dem Wiederanpfiff aber die Gäste an den Tag und glichen durch Sollorz erneut aus (47.). Im Anschluss zog sich Rammelsberg zurück und Vahdet lief an. Doch El-Arab und Abdülbaki Hot scheiterten mit ihren Chancen. Bünyamin Öztürk erlöste sein Team dann mit dem 3:2 in der Nachspielzeit. „Es war am Ende ein glücklicher Sieg. Wir haben lange gebraucht, um den Abwehrriegel der Rammelsberger zu knacken“, so Yildiz nach dem Spiel.

KSV Vahdet: Pogrzeba – Hot, Öztürk, Üsküplü, El-Arab, Özdogan, Ökdem, Kadoke, Suel, Durmus, Sankovic.

Tore: 1:0 Üsküplü (6.), 1:1 Sollorz (20.), 2:1 El-Arab (25.), 2:2 Sollorz (47.), 3:2 Öztürk (90.+1).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de