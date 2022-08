Der Salzgitteraner Silvesterlauf steht auf der Kippe

Egal ob mit Zylinder und Fliege oder in klassischen Sportklamotten: Der Silvesterlauf in Salzgitter ist über die Stadtgrenzen hinaus beliebt. Ob er in diesem Jahr und in Zukunft stattfinden wird, ist derzeit fraglich.

Am 31. Dezember 2019 fand der traditionelle Silvesterlauf um den Salzgittersee letztmals statt. Wie viele Sportveranstaltungen auch fiel das Event in den Jahren 2020 und 2021 dann der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zum Opfer. Doch im Gegensatz zu anderen sportlichen Wettbewerben, die in diesem Jahr nach und nach wieder stattfinden, steht die 44. Auflage der über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Laufveranstaltung bedenklich auf der Kippe.

Ungewisse Coronalage könnte auch 2022 zum Aus für den Silvesterlauf führen

„Stand jetzt wird der Silvesterlauf auch in diesem Jahr nicht stattfinden“, erklärte Organisator Uwe Przondziono von der LG Salzgitter Anfang der Woche gegenüber dieser Zeitung. Der Leichtathletik Gemeinschaft, die aus den Vereinen TSV Salzgitter und MTV Lichtenberg besteht, sei die ungewisse Coronalage ein zu großer Unsicherheitsfaktor. In den vergangenen beiden Jahren habe sich das Organisationsteam schon früh im Jahr in die Vorbereitungen gestürzt, um dann kurzfristig doch wieder alles absagen zu müssen, weil die Coronaauflagen eine Durchführung unmöglich machten. „Es fehlt dann einfach an Manpower, um solch eine Großveranstaltung mit zusätzlichen Hygienekonzepten durchzuführen“, sagte Przondziono.

Ob die LG Salzgitter in den kommenden Jahren weiter die Organisation des Silvesterlaufs übernehmen werde, sei ebenfalls ungewiss: „Wir werden uns in den kommenden Wochen und Monaten mit den Leuten vom MTV Lichtenberg zusammen setzen und darüber beraten“, sagte das Mitglied des TSV Salzgitter mit Blick auf das immer kleiner werdende Organisationsteam. Es fehlt an Helfern.

Clemens Löcke: KSB dient als Ansprechpartner und Vermittler

Konfrontiert mit diesen Nachrichten reagierte Clemens Löcke, Vorsitzender des Kreissportbundes Salzgitter (KSB), mit deutlichen Worten und einem Appell: „Der Silvesterlauf ist ein wichtiges sportliches, aber auch gesellschaftliches Event am Jahresende in Salzgitter. Das gilt es am Leben zu halten!“ Löcke ist eng mit dem Silvesterlauf verbunden, hat selbst unzählige Male seine Runde um den Salzgittersee gedreht oder stand im Zielbereich am Mikrofon und hat den Lauf moderiert.

„Der TSV Salzgitter und der MTV Lichtenberg haben die Veranstaltung zu dem gemacht, was sie ist. Wenn es jetzt aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr möglich ist, die Organisation zu stemmen, dann muss die sportliche Familie Salzgitters zusammenhalten, damit der Silvesterlauf weiter stattfinden kann“, sagte Löcke.

Der KSB fungiere gern als Ansprechpartner und Vermittler: „Vereine und Sportinteressierte können sich gern bei uns melden, wenn sie helfen wollen. Unser Ziel muss es sein, dass Läuferinnen und Läufer noch in diesem Jahr ihre Silvesterrunde am See drehen!“

Triathleten und Orgateam setzen sich zusammen

Unterstützung findet der KSB-Vorsitzende bei der Bäder, Sport und Freizeit GmbH (BSF). Deren Geschäftsführerin Annette Schudrowitz sagte gegenüber dieser Zeitung: „Der Silvesterlauf ist ein fester Termin im Sportkalender Salzgitters und Treffpunkt für viele Menschen – nicht nur für Sportler. Uns ist sehr daran gelegen, dass der Lauf auch in Zukunft stattfinden wird.“

Wie schnell die Nachricht vom drohenden Aus in Salzgitter die Runde macht und wie groß das Interesse der Sportfamilie am Erhalt des Silvesterlaufs ist, zeigt ein Anruf von Organisator Przondziono zum Ende der Woche in der Lokalsport-Redaktion: „Eventuell besteht doch noch die Möglichkeit, den Lauf in diesem Jahr – wenn auch womöglich in abgespeckter Form – auszurichten.“ Die Triathlon-Abteilung des SV Glück Auf Gebhardshagen habe sich bei ihm gemeldet und ihre Hilfe angeboten. „Wir werden uns in der kommenden Woche zusammensetzen und über Möglichkeiten der Zusammenarbeit beraten“, erklärte Przondziono.

Die Triathleten haben mit der Ausrichtung des „GlückLaufs“ in Gebhardshagen seit Jahren unter Beweis gestellt, dass sie große Laufveranstaltungen organisieren können. Außerdem haben sie vor zwei Wochen in Zusammenarbeit mit der Firma Trimindous aus Hannover den Volkstriathlon am Salzgittersee wiederbelebt. Nun gilt es, eine weitere Salzgitteraner Traditionsveranstaltung am Leben zu halten.

