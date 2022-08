Salder zeigt Reaktion – Union siegt mit Dusel

Der SV Union Salzgitter hat mit etwas Glück den dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Beim 3:1 in Fümmelse zeigte der SVU keine gute Leistung. Ganz anders präsentierte sich der VfL Salder im Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel II und verdiente sich ein 1:1 redlich.

VfL Salder – MTV Wolfenbüttel II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Schlüschen (15.), 1:1 Karaman (39.).

VfL-Trainer Fred Matejasik forderte nach dem 1:8 in Goslar eine Reaktion – und die bekam er von seiner Mannschaft: „Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht zum vergangenen Wochenende. Ich bin heute sehr zufrieden mit der Leistung meines Teams. Stellvertretend ist hier Moritz Pyrskalla zu nennen, der als Ersatzspieler 89 Minuten draußen saß und trotzdem unermüdlich angefeuert hat.“ Mit einer Fünferkette ließen die Hausherren wenig zu. Trotzdem ging der Gast nach einer Viertelstunde in Führung. Sebastian Schlüschen köpfte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ein.

Danach drückte aber der VfL. Während Kapitän Patrick Marquardt zweimal alleinstehend vor dem Gästetor scheiterte (30., 32.) machte es Samet Karaman besser und glich für sein Team aus (39.). „Eigentlich müssen wir zur Pause 3:1 führen“, sagte Matejasik.

Im zweiten Abschnitt wackelte der Punktgewinn zweimal noch gewaltig. Zum einen ging ein Elfmeter der Gäste – Keeper Nick Schönwiese stieß mit einem Stürmer zusammen und konnte nicht weitermachen – neben das Tor. „Und am Ende traf Wolfenbüttel noch die Latte. Trotzdem hätten wir drei Punkte verdient gehabt“, sagte Matejasik.

VfL Salder: Schönwiese (60. Geberding) – Walford, Feist, Hermann, Botta, Marquardt, Plehn, Schneider, Karaman (72. Goes), Kientopp (89. Pyrskalla), Müller.

SV Fümmelse – SV Union Salzgitter 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Jaczak (10.), 1:1 Tetzel (39./FE), 1:2 Eigentor Kendzia (40.), 1:3 Notzon (90.+2).

Eine Viertelstunde lang hatten die Gäste das Spiel komplett im Griff und hatten auch Chancen auf eine höhere als die 1:0-Führung durch Jan Jaczak. „Dann verlieren wir vollkommen unerklärlich komplett den Faden. Ich weiß nicht, was mit einmal los war. Wir haben quasi um das Gegentor gebettelt“, so Union-Trainer Lars Freytag. Dieses fiel dann auch per Foulelfmeter durch Marvin Tetzel.

Ganz wichtig für die Gäste: Direkt im nächsten Angriff ging Union wieder in Führung. „Wir spielen einen Flugball in Richtung Sechzehner und ein Fümmelser verlängert das Ding über den herauslaufenden Torwart ins eigene Tor“, so Freytag, der von der spielentscheidenden Szene sprach. Denn seine Mannschaft habe kein gutes Spiel gezeigt. Auf diesen „schmutzigen Arbeitssieg“ machte Steffen Notzon in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Damit fuhr die Mannschaft den dritten Sieg in Folge ein. Und am Ende fragt keiner mehr, wie dieser zustande gekommen ist.

SV Union Salzgitter: Weykamp – Bischoff, Crispin Teuber, Salge, Jonas Teuber, Matolcsi, Notzon, Erlei, Jaczak (90. Duljevic), Holland, J. Ruhrmann (75. Duwe).

