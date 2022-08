Jan Hartmanns Doppelpack sichert Innerstetal den Sieg

Der SV Innerstetal grüßt weiter von der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga 3 und hat nach fünf Spielen bereits 13 Punkte eingesammelt. Im Geduldsspiel gegen die SG Roklum/Winnigstedt erlöste Jan Hartmann mit einem späten Doppelpack sein Team und führte den SVI schlussendlich zum verdienten 2:0 (0:0).

„Das war sicherlich kein schönes Spiel. Aber ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis“, erklärte SVI-Trainer Frank Dierling nach dem Spiel, in dem die Gäste vor allem darauf bedacht waren, hinten sicher zu stehen. „Die haben wirklich nicht einmal aufs Tor geschossen und haben uns fünf Meter hinter der Mittellinie in Empfang genommen“, so Dierling.

Jan Hartmann trifft in Horst Hrubesch-Manier

Sein Team war also gezwungen, das Spiel zu machen und vor allem Geduld an den Tag zu legen. Diese wurde in der 79. Minute belohnt, als Jan Hartmann etwas Freiraum hatte und aus 18 Metern zum 1:0 abzog. Fünf Minuten später schlug dann das Herz des HSV-Fans Dierling höher: „Nach einer Ecke köpft Jan das Ding in bester Horst Hrubesch-Manier in die Maschen – ein sehenswerter Treffer“, sagte der Coach zum zweiten Treffer von Hartmann, der gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

SV Innerstetal: Matzulla – Sievers, Willich, Hartmann (86. Schüttke), Rosowski, Masberg, Fricke, Richter, Müller, Gashi (46. Tillig), Lichter.

Tore: 1:0, 2:0 Hartmann (79., 84.)

