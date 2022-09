Fußball-Bezirksliga 3 SV Innerstetal und Union siegen weiter und führen Tabelle an

SVI-Spieler Niklas Lichter (in Rot) tankt sich mit Einsatzwillen durch drei Goslarer hindurch.

Groß Elbe/Goslar. Der SV Innerstetal verteidigt den Platz an der Sonne in der Bezirksliga 3 mit dem 2:0 gegen Goslar. Union siegt in Rammelsberg und ist Zweiter.