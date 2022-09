Nur wenige Pokal-Lichtblicke aus Salzgitteraner Sicht

Der Kreispokal und die Salzgitteraner Fußballteams werden in dieser Saison keine Freunde mehr. Ein Großteil musste nämlich schon in Runde 2 die Segel streichen.

Lindener SV – GA Gebhardshagen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Schulle (25./FE), 0:2 Meyer (65.), 1:2 Beddig (80.).

Bis zur 80. Minute und dem 1:2-Anschlusstreffer haben die Gäste so gut wie nichts zugelassen. „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft, in dem einzig die Chancenverwertung ein kleines Manko war“, so GA-Trainer Nico Nödler.

FC Fatih Salzgitter – SG Ildehausen/Kirchberg 3:2 (2:0). Tore: 1:0 El-Dorr (9.), 2:0 Ghazi (27.), 2:1 Klingebiel (52.), 3:1 El-Dorr (64.), 3:2 Küffner (90./FE).

„Wir sind mega glücklich, dass wir eine Runde weiter sind“, sagte Fatih-Trainer Ali Fouani nach dem „verdienten Sieg gegen einen gestandenen Nordharzligisten“. Auf dem schwer bespielbaren Platz habe sein Team viel Einsatz gezeigt und auch viele Offensivaktionen kreiert.

SV Hahndorf – SC Gitter II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Leowsky (6.), 2:0 Kiehne (18./FE), 2:1 Jachmann (80.), 3:1 Leowsky (81.).

SC-Trainer Michael Weber sprach von einem Klassenunterschied in der ersten Halbzeit: „Allerdings war uns der Nordharzklassist deutlich überlegen und nicht anders herum. Die Leistung meiner Mannschaft war einfach nur lethargisch.“ In der zweiten Halbzeit wurde es zwar besser, der Sieg der Hausherren war aber schlussendlich verdient.

Borussia Salzgitter II – KSV Vahdet Salzgitter II 0:6 (0:1). Tore: 0:1 Ursache (15.), 0:2 Sökmen (76.), 0:3 Kocabey (79.), 0:4 Suel (86.), 0:5 Igeli (88.), 0:6 Ursache (90.). Besonderes: Gelb-Rot für Borussia (74.).

Der Nordharzligist machte es in der Schlussviertelstunde deutlich. „Wir hatten auch schon vorher viele Chancen, haben es aber verpasst, die Tore zu machen“, so Vahdet-Trainer Veysel Polat.

TSG Bad Harzburg II – Viktoria Thiede 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Schulz (39.), 1:1 Pätzmann (50.), 1:2 Posenau (68.), 2:2 Ahmatovic (72.), 3:2 Pätzmann (80.).

Trotz zweifacher Führung schied Viktoria Thiede aus. Kein Beinbruch für Viktoria-Trainer Peter Lux, dessen Fokus auf der Liga liegt.

Goslarer SC II – TSV Salzgitter 7:6 n.E. (0:2, 2:2). Tore: 0:1 Moussis (20.), 0:2, 0:3 Wicher (30., 55.), 1:3 (64.), 2:3 (75.), 3:3 (80.). Besonderes: Rot für TSV-Keeper Radmer (70.), TSV verschießt Handelfmeter (85.).

Ein kurioses Spiel führte zum TSV-Aus. Bis zum 3:0 aus Sicht der Gäste war alles in trockenen Tüchern. Dann fiel der Anschluss, Keeper Justin Radmer sah Rot wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums und ein Feldspieler musste ins Tor. Goslar rettete sich mit zwei direkten Freistößen ins Elfmeterschießen, auch weil der TSV einen Handelfmeter kurz vor Schluss vergab. Im Elfmeterschießen setzte sich der Nordharzklassist dann durch.

AKV Salzgitter – FSV Fuhsetal 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Kaschner (14.), 1:1 Nalcakan (22.), 1:2 Wolf (32.), 2:2 Nalcakan (48.), 2:3 Stern (90.).

FSV-Kapitän Noah Stern sorgte mit seinem direkten Freistoß in der Schlussminute für Jubel beim Gast. Allerdings nicht bei Trainer Dennis Kleinert: „Das war nichts heute. Wir sind nur mit Glück weitergekommen.“

SG Lucklum-Veltheim II – VfL Salder II 3:1 (3:1). Tore: 0:1 Reiter (16.), 1:1 Camara (23./FE), 2:1 Fongbe (44.), 3:1 Oula (45.). Besonderes: Gelb-Rot für Lucklum-Veltheim II (66.).

Trainer Peter Hoppe war trotz der Niederlage zufrieden: „Die Mannschaft hat eine tolle kämpferische Leistung gezeigt. Leider haben wir uns ein wenig von der Hektik des Spiels anstecken lassen.“ Mit etwas mehr Cleverness und Ruhe wäre auch ein Sieg drin gewesen.

SV Borussia Salzgitter – SC 18 Harlingerode 0:13 (0:8). Tore: Kone (5), Hausdoerfer (3), Makowski (2), Fennekohl, Knackstedt, Bodenstein.

Das Ergebnis spricht eine klare Sprache. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen, vor allem beim Thema Schnelligkeit“, so Borussia-Trainer Björn Veckenstedt.

TSV Üfingen II – SG Achim/Börßum/Hornburg 2:3 (2:2). Tore: 0:1 Eigentor Führitz (8.), 0:2 Skczylas (15.), 1:2 Dullin (39.), 2:2 Eigentor Heuer (43.), 2:3 Nagelschmidt (88.).

„Ein richtig guter Fight meiner Mannschaft, die sich von dem frühen Rückstand nicht verunsichern hat lassen“, so TSV-Trainer Bernd Richter. In der zweiten Halbzeit hatte Luis Kick zweimal die Führung auf dem Schlappen. „Am Ende sind uns ein wenig die Kräfte ausgegangen. Schade, ein Elfmeterschießen hätten wir verdient gehabt.“

SV Union Salzgitter II – SV Kissenbrück 6:7 n.E. (0:0, 1:1). Tore: 1:0 Kewitsch (48.), 1:1 Baumann (74.).

Mit etwas mehr Durchschlagskraft hätte der SVU den Nordharzligisten durchaus aus dem Wettbewerb schmeißen können. „Die waren schlagbar, aber im Elfmeterschießen ist auch immer Glück dabei“, so Trainer Jens Dörries.

Fortuna Lebenstedt II – SG Bredelem/Astfeld 3:4 (0:2). Tore: 0:1 Sassone (6.), 0:2 Holste (43.), 1:2, 2:2 Konate (50., 56.), 2:3 Eigentor Doleschek (59.), 2:4 Holste (71.), 3:4 Geppert (81.). Besonderes: Gelb-Rot für Fortuna II (72.).

„Man hat hier heute keinen Klassenunterschied gesehen“, lobte Fortuna-Trainer Kevin Amendy seine Jungs nach dem Spiel für eine starke Leistung. Vor allem, dass sein Team nach dem 0:2 noch einmal zurück kam, sprach für eine gute Einstellung und Moral.

SG Steinlah/Haverlah – SG Bohrstadt 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Bornecke (11.), 1:1 Majeski (17.), 1:2, 1:3, 1:4 Arun (37., 56., 81.), 2:4 Düerkop (88.).

Acht Verletzte, drei Schichtarbeiter – der Steinlaher Kader musste mit fünf Ü40-Spielern aufgefüllt werden. „Dafür haben wir es sehr gut gemacht. Leider haben wir den Gegner zu Toren eingeladen“, so Trainer Peter Finselberger.

SG Denkte/Wittmar – Victoria Heerte 4:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Krüger (20., 52.), 2:1 Meyer (66.), 3:1 Krüger (72.), 3:2 Meyer (78.), 4:2 Krella (90.+3).

Die Victoria bleibt weiter ohne Saisonsieg. Nach den zwei Auftaktniederlagen in der 1. Nordharzklasse Staffel 2 ist nun auch schon im Pokal Feierabend. „Wir waren in der ersten Hälfte einfach zu blind. Allerdings fehlen uns auch sechs, sieben Stammspieler. Das macht es nicht einfach derzeit“, so Heertes Trainer Oliver Werner.

SVG Oberharz – TSV Hallendorf 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Baumgarten (17.), 2:0 Faber (27.), 2:1 Özgür (57.), 3:1 Bensaif (81.).

Erste Saisonniederlage für den Nordharzklasse-Aufsteiger aus Hallendorf. Das Team von Trainer Gökcin Özgür konnte auf dem ungewohnten Hartplatz nicht das abrufen, was es in der Liga so erfolgreich macht. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben eine schlechte Leistung gezeigt. Eine verdiente Niederlage“, so Teamsprecher Niklas Hoinza.

SG Sickte/Hötzum II – MTV Lichtenberg II 9:0 (3:0). Tore: Curland (2), Schwertmann (2), Bandekow (2), Schilf (2), Eigentor Stephan.

Im Duell der Nordharzklassisten bot die MTV-Reserve laut Trainer Yüksel Coskun eine „desolate Leistung“, musste allerdings auch ohne gelernten Torwart anreisen.

FC Viktoria Thiede II – VfL Liebenburg 5:3 (3:2). Tore: 0:1 Glowna (18.), 1:1 Leupold (24.), 2:1 Neitzke (27.), 2:2 Glowna (31.), 3:2 Tran (38.), 4:2 Hillebrandt (63.), 5:2 Eckerleben (64.), 5:3 Meinhardt (74.). Besonderes: Gelb-Rot für Thiede (90.).

SV Innerstetal II – TSG Jerstedt 1:0 (0:0). Tor: 1:0, 2:0 Siemers (85., 88.).

