Victoria Heerte holt den ersten Saisonsieg

Torreich sind die beiden Mittwochspartien in der 1. Fußball-Nordharzklasse ausgegangen. Victoria Heerte besiegte den MTV Lichtenberg II mit 4:3. Das Aufsteigerduell zwischen Innerstetal II und Hallendorf endete unentschieden.

Victoria Heerte – MTV Lichtenberg II 4:3 (2:1). Tore: 0:1 Wode (12.), 1:1 Meyer (31.), 2:1 Kömpel (36.), 3:1 Felten (52.), 4:1 Meyer (62.), 4:2 Weitzel (89.), 4:3 Urban (90.).

Der SV Victoria Heerte hat endlich den ersten Saisonsieg eingefahren. Und dieser war nach Angaben von Trainer Oliver Werner „hochverdient“. „Leider haben wir beim Stand von 4:1 zu viele hochkarätige Chancen liegen gelassen und machen es zum Ende hin total unnötig spannend. Die Gegentore ärgern mich maßlos. Am Sonntag müssen wir nachlegen“, sagte Werner, der mit seinem Team dann beim AKV Salzgitter ran muss.

SV Innerstetal II – TSV Hallendorf 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Neubert (2.), 2:0 Hartmann (21.), 2:1, 2:2 Mazreku (49., 86.).

Der SV Innerstetal II kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und führte früh mit 1:0. In der Folge versuchten die Hausherren, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Einen davon verwertete Marcel Hartmann zum 2:0. In der zweiten Hälfte waren es die Gäste, die direkt zuschlugen und auf 1:2 verkürzten. In der Folge drückte Hallendorf auf den Ausgleich und das Spiel fand fast ausschließlich in der Hälfte des SVI II statt. Mit einem sehenswerten Fallrückzieher sorgte Jetmir Mazreku kurz vor Schluss für den verdienten Ausgleich, der auch den Endstand bedeutete.

