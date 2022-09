TSV Üfingen macht gutes Spiel gegen Vahdet verliert aber 0:3

Im Fußball-Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Üfingen und dem KSV Vahdet Salzgitter setzte es eine 0:3 (0:1)-Niederlage für die Hausherren. Die Gäste hatten in dieser Partie einfach den besseren Tag erwischt und gewannen letztendlich etwas glücklich, da Üfingen mit einigen fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichter haderte.

Frank Leitermann ärgert sich über Schiedsrichterentscheidungen

„Wir können nicht gegen zwölf Mann spielen, der Schiri hat das Spiel beeinflusst, leider nicht zu unseren Gunsten. Das soll keine Ausrede sein, denn Vahdet hat eine klasse Truppe, die auch fußballerisch viel zu bieten hat“, bilanzierte Üfingens Trainer Frank Leitermann. Dennoch sah er den Spielleiter an der Niederlage beteiligt. In zahlreichen Situationen habe er stets gegen die Hausherren entschieden. „Schade, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben alles gegeben und sind nicht belohnt worden“, ärgerte sich Leitermann.

Dabei spielte Vahdet von Beginn an auf Sieg und versteckte sich nicht. Schon in den Anfangsminuten störten die Gäste früh, eroberten dadurch viele Bälle im Mittelfeld und waren vor dem Tor gefährlich. Allerdings bedurfte es Üfingens Hilfe, um mit 1:0 in Führung zu gehen – das Tor fiel aus dem Gewühl heraus. Üfingen ergab sich aber nicht in sein Schicksal, sondern versuchte immer wieder offensiv ins Geschehen einzugreifen. So klatschte Mitte der ersten Hälfte ein geschickt getretener Eckball ans Aluminium.

Hot und Uche sorgen für die 3:0-Führung für den KSV Vahdet Salzgitter

Nach dem Wechsel machte Vahdet da weiter, wo es aufgehört hatte. So erhöhte kurz nach Wiederanpfiff Abwehrchef Abdülbaki Hot auf 2:0, ehe Leroy Uche das 3:0 markierte. Es war einfach nicht der Tag der Hausherren, denen man zugute halten musste, sich nie aufgegeben zu haben.

Auf der Gästebank nahm wie schon am vergangenen Mittwoch im Bezirkspokal gegen Volkmarode (2:0) nochmals Ex-Trainer Yüksel Altinkaya Platz. „Die Jungs standen ohne Trainer da und haben mich erneut gefragt und ich habe mich bereit erklärt auszuhelfen“, so Altinkaya. Der Interimstrainer zog ein positives Fazit: „Die Jungs haben das umgesetzt, was wir als Marschroute ausgegeben hatten. Es war ein reifer Auftritt auf einem schwer bespielbaren Platz. Dabei waren wir in der zweite Halbzeit noch ein bisschen besser als in den ersten 45 Minuten. Wir haben Üfingen keine Räume gelassen und verdient gewonnen“, so der Coach.

TSV Üfingen: Schieb – Molau, Naß (72. Ruppert), Richter, Drabon, Kamann, Schilling (61. Wylensek), Eimecke (72. Gimmler), Lüer, Sebulke (61. Wagner), Laschkowski.

KSV Vahdet Salzgitter: Pogrzeba – Uche (72. Kocabey), Ulusal, Durmus, Öztürk (64. Özdogan), Sankovic, Hot, B. Öztürk, Olmez, Balikci, El-Arab (46. Uzunhan).

Tore: 0:1 Balikci (9.), 0:2 Hot (48.) 0:3 Uche (71.).

