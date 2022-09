SC Gitter II besiegt Favorit Immenrode mit 3:2

Der SC Gitter II findet in der Fußball-Nordharzliga Gefallen am Gewinnen, Vahdet Salzgitter II und der VfL Salder II kassierten hohe Auswärtsniederlagen und Viktoria Thiede schaffte die Trendwende mit einem Kantersieg.

SC Gitter II besiegt Immenrode mit konzentrierter Abwehrleistung

Staffel 1

SC Gitter II – TSV Immenrode 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Galante (13.), 1:1 Gabrielson (24./FE), 2:1 Martoccia (41.), 2:2 Duda (60./FE), 3:2 Gabrielson (62.).

Trainer Michael Weber war mit seinem Sportclub sehr zufrieden: „Wir haben auf die Gegentore jeweils eine gute Reaktion gezeigt, das hat mir sehr gut gefallen.“ Schlüssel zum Sieg gegen Immenrode sei eine konzentrierte Abwehrleistung gepaart mit einem schnellen Umschaltspiel gewesen.

Staffel 2

SG Remlingen/Denkte – KSV Vahdet Salzgitter II 6:2 (2:2). Tore: 1:0 Reinboth (17.), 1:1 Duran (22.), 1:2 Ursache (29.), 2:2 Klusmann (37.), 3:2 Ali (53.), 4:2 Hauke (76.), 5:2 Ali (84.), 6:2 Klusmann (89.).

Die Rumpf-Elf des KSV Vahdet Salzgitter II wehrte sich beim Topteam der Staffel eine Halbzeit lang nach Kräften und ging sogar zwischenzeitlich in Führung. Am Ende setzte sich der Favorit jedoch deutlich durch. In der Schlussviertelstunde wurde das Ergebnis in die Höhe geschraubt.

MTV Schandelah-Gardessen – VfL Salder II 9:0 (3:0). Tore: Stucki (4), Bogotsch (2), Curland, Petzold, Maciu.

Insgesamt 18 Absagen erhielt Trainer Peter Hoppe vor der Partie, der sich selbst mit auf den Spielberichtsbogen geschrieben hat, um zumindest einen Auswechselspieler zu haben. „Ich habe aus sämtlichen Mannschaften Leute dazu geholt und die, die da waren, haben das gut gemacht, so lange die Kräfte hielten“, erklärte Hoppe. Das Spiel hätten nicht die Spieler verloren, die auf dem Platz standen, sondern diejenigen, die gefehlt haben, stellte Hoppe in aller Deutlichkeit klar.

Viktoria Thiede siegt deutlich in Destedt

TSV Destedt – FC Viktoria Thiede 1:8 (0:5). Tore: 0:1 Hildebrandt (13.), 0:2 Elsner (21.), 0:3 Hildebrandt (25.), 0:4 Pasch (37.), 0:5, 0:6 Eckerleben (45., 55.), 1:6 Zerbe (60.), 1:7 Hildebrandt (61.), 1:8 Acar (86.).

Nach drei Niederlagen in Folge gelang der Viktoria eindrucksvoll die Trendwende. Das Spiel war bereits nach den ersten 45 Minuten zu Gunsten der Gäste entschieden. Sascha Hildebrandt avancierte mit drei Treffern zum Mann des Spiels bei den Thiedern, die durch den Sieg in der Tabelle klettern.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de