Salzgitters Bezirksligisten müssen doppelt ran

Bei der Stadtmeisterschaft hat der SV Innerstetal (in Weiß) den KSV Vahdet Salzgitter mit 2:0 besiegt. Am Montag treffen beide Teams in der Liga aufeinander.

Das Duell MTV Lichtenberggegen SV Innerstetalmacht am Freitagabend (19 Uhr) den Auftakt in den Doppelspieltag der Fußball-Bezirksliga. Am Samstag (ab 15 Uhr) und am Montag (ab 14.30 Uhr) folgen 17 weitere Partien, darunter fünf Salzgitteraner Derbys.

Fortuna Lebenstedt

Sa., 15.00 Uhr: TSV Lochtum (H)

Mo., 14.30 Uhr: Gitter (A)

Fortuna-Trainer Daniel Reinsch freut sich vor allem auf den Auftritt am Montag beim SC Gitter. „Das ist eine Mannschaft, gegen die wir lange nicht mehr in der Liga gespielt haben. Auf die Auswärtsfahrt freut man sich schon ein bisschen mehr.“ Gegen Aufsteiger Lochtum ist der aktuelle Spitzenreiter am Samstag indes klarer Favorit – vor allem auch weil die Fortunen zu Hause antreten.

Germania Bleckenstedt

Sa., 15.00 Uhr: TSV Üfingen (H)

Mo., 14.30 Uhr: Fümmelse (A)

Germania Bleckenstedt möchte die Siegesserie, die inzwischen inklusive Pokal auf sieben Erfolge angewachsen ist, weiter ausbauen. Dabei stellt sich Trainer Gökhan Arikoglu auf zwei defensiv ausgerichtete Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel ein. „Das sind wir gewohnt, viele Mannschaften spielen gegen uns defensiv und wir wissen, damit umzugehen“, erklärt Arikoglu. Für das Umfeld habe vor allem das Kanalderby, dass drei Jahre lang nicht auf dem Bleckenstedter Platz stattgefunden hat, eine besondere Bedeutung.

KSV Vahdet Salzgitter

Sa., 15.00 Uhr: Union Salzg. (H)

Mo., 14.30 Uhr: SV Innerstetal (A)

Gleich zwei Derbys warten an diesem Wochenende auf den KSV Vahdet. Die spannendste Frage in den vergangenen Wochen rund um die Lebenstedter war stets: „Wer sitzt auf der Trainerbank?“ Teammanager Ismail Yildiz stellt klar: „Yüksel Altinkaya wird es definitiv nicht sein, das steht nach einer letzten Aussprache am Dienstag endgültig fest.“ Zwei weitere Kandidaten hätten ihm inzwischen abgesagt, ein dritter ist noch in der Schwebe. Am Wochenende wird Abwehrchef Abdülbaki Hot die Mannschaft leiten und Yildiz selbst wird von draußen etwas mithelfen.

SV Innerstetal

Mo., 14.30 Uhr: Vahdet SZ (H)

Trainer Frank Dierling kann am Doppelspieltags-Wochenende auf einen großen Kader zurückgreifen und hat dementsprechend auch die Möglichkeit auf eventuelle Blessuren aus dem Freitagabendspiel gegen Lichtenberg zu reagieren. Er erwartet einen starken Gegner unabhängig von der derzeitigen Trainerdiskussion bei Vahdet: „Das ist ein Landesligaabsteiger, der individuell stark besetzt ist. Wir versuchen einen Punkt zu holen.“

SC Gitter

Sa., 15.00 Uhr: MTV WF II (A)

Mo., 14.30 Uhr: Fort. Leben. (H)

Trainer Michael Bock freut sich mehr auf das Derby gegen Fortuna Lebenstedt am Montag, das hat aber den einfachen Grund, dass er am Samstag privat verhindert ist. „Ich wäre gern nach Wolfenbüttel gefahren, schließlich habe ich dort elf Jahre gespielt“, so Bock, der von Michael Weber aus der zweiten Mannschaft des SC ersetzt wird.

Union Salzgitter

Sa., 15.00 Uhr: Vahdet SZ (A)

Mo., 14.30 Uhr: Adersheim (H)

Es gibt sicherlich derzeit einfachere Aufgaben in der Bezirksliga als den KSV Vahdet und Arminia Adersheim. Schlimmer wiegt aber noch der Ausfall von Daniel Salge, der gegen Lichtenberg (2:3) vergangenen Sonntag mit einer Gehirnerschütterung vom Feld musste. „Wer laufen kann, wird am Wochenende spielen. Ein Doppelspieltag ist für uns aktuell eine Katastrophe“, fasst Union-Trainer Lars Freytag die Personalsituation zusammen.

MTV Lichtenberg

Mo., 11.00 Uhr: TSV Lochtum (A)

Gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ist ein Auswärtssieg schon fast Pflicht. Wobei die Lichtenberger eine gute Bilanz auf fremden Plätzen vorzuweisen und bereits sieben Punkte geholt haben.

TSV Üfingen

Sa., 15.00 Uhr: Bleckenstedt (A)

Mo., 14.30 Uhr: VfL Salder (A)

Unterschiedlicher könnten die Aufgaben nicht sein. Mit Bleckenstedt trifft der TSV auf die Mannschaft mit der aktuell längsten Siegesserie der Liga und in Salder wartet man am längsten auf einen Erfolg. Trainer Frank Leitermann will „in Reichweite“ bleiben, dafür braucht es Punkte. Gleichzeitig strahlt er bewusst Ruhe aus: „Wir sind stärker als es der Tabellenplatz aussagt.“

VfL Salder

Sa., 15.00 Uhr: Rammelsberg (A)

Mo., 14.30 Uhr: TSV Üfingen (H).

„Verlieren verboten“ – unter diesem Motto dürfte das Wochenende beim VfL Salder stehen. Beide Kontrahenten stehen gemeinsam mit dem VfL in der unteren Tabellenhälfte. Punkten wird daher zur Pflicht. Nach dem 1:3 gegen Adersheim habe es eine mannschaftsinterne Aussprache gegeben. Das Ergebnis: „Die Jungs wollen Wiedergutmachung betreiben“, sagt Trainer Fred Matejasik.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de