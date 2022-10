„C-Motion“ holt Platz 2 beim ersten Wettkampf

Wolfenbüttel. Zwei Hip-Hop-Gruppen vom MTV Salzgitter erreichen beim „Rück your Contest“ in Wolfenbüttel das Finale.

Fröhliche Gesichter bei „C-Motion“ und „Beats“ vom MTV Salzgitter nach dem Wettkampf „Rock your Contest“ in Wolfenbüttel.

Großer Erfolg für zwei Hip-Hop-Gruppen vom MTV Salzgitter: Beim Wettkampf „Rock your Contest“ in Wolfenbüttel erreichten die beiden Formationen vordere Platzierungen in der Kategorie „Adults Show“.

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz konnte „Rock Your Contest“ wieder ausgetragen werden. Mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich auf den Weg nach Wolfenbüttel gemacht, um endlich wieder vor Publikum und live gegeneinander in den einzelnen Kategorien Mini Kids, Kids, Juniors, Teens, Adults und Seniors anzutreten. Diese Möglichkeit ließen sich auch die Gruppen „Beats“ und

„C-Motion“ vom MTV Salzgitter mit ihrer Trainerin Sarah Probst nicht nehmen.

In der Kategorie „Adults Show“ starteten beide Salzgitteraner Gruppen mit ihren aktuellen Tänzen. Dabei ging es gleich von Anfang an zur Sache, denn bereits nach der ersten Runde folgte die erste Entscheidung. Alle 13 Teams warteten gespannt auf das Ergebnis, wer zu den sieben qualifizierten Teams gehörte, die den Sprung zu den „Adults Master“ schafften.

Sowohl „Beats“ als auch „C-Motion“ überzeugten die Jury und setzten sich im eng beieinander liegenden Teilnehmerfeld durch. Für „Beats“ reichte es nach dem Finale zu Platz 5. Die neuformierte Gruppe „C-Motion“ schaffte es im ersten Wettkampf sogar bis aufs Podium. Für Platz 2 gab es einen großen Pokal, der mit nach Salzgitter-Bad gebracht wurde.

