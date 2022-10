Viktoria Thiede geht ungeschlagen in die Ferienpause

Die weibliche C-Jugend von Viktoria Thiede steht weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga. Das Team von Trainer Fabian Kracik gewann bei der HSG Schaumburg-Nord mit 38:22 (18:11) und hat nun sogar einen Punkt auf Verfolger Mellendorf Vorsprung, der nicht über ein 30:30 gegen Northeim hinauskam.

Einzelaktionen sorgen für 18:11 zur Pause

In Bad Nenndorf erwartete die Thiederinnen ein sehr offensiver Gegner, der in einer 5:1-Abwehr agierte und der versuchte, im Angriff mit Auflösen von allen Positionen die Thieder Abwehr ins Wanken zu bringen. Dies zeigte zu Beginn Wirkung. „Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr hatten wir Probleme, ins Spiel zu kommen. Bis zum Stand von 6:6 in der 8. Minuten war das Spiel ausgeglichen. In der Folge spielten wir aber konzentrierter“, berichtete Trainer Kracik. Durch Einzelaktionen konnten die Thiederinnen immer wieder Löcher in die Abwehr des Gegners reißen. Eine 18:11-Pausenführung war der verdiente Lohn.

„Die Trefferquote war über weite Phasen des Spiels sehr gut und alle konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Herausragend war Tag Lilly Glomb, die bei 13 Versuchen 11 Treffer erzielte“, freute sich Kracik, der auch in Hälfte 2 ein hohes Tempo seiner Mannschaft sah.

Nach der Pause stehen die Topspiele an

„Jetzt geht es in die Ferienpause, welche wir allerdings intensiv zum Training nutzen werden“, so Kracik. Direkt nach der Pause stehen nämlich die Spitzenduelle gegen den Mellendorfer TV und den MTV Rosdorf an. „Wir sind sehr stark gestartet in diese Saison. Was das wirklich wert ist, und ob wir tatsächlich um den Titel mitspielen können, wird sich aber in den Wochen nach den Herbstferien erst zeigen. Bis hierher aber ein Kompliment an meine Mannschaft. 10:0 Punkte zum Start hatte weder sie noch wir im Trainerteam so erwartet“, zeigte sich Kracik hocherfreut über den gelungenen Start seiner Mannschaft.

Viktoria: Paul – Mack 1, Döhrmann 3/1, Burgdorf 8, Grziwa 7, Rosenhagen 2, Ascione 3, Bockelmann 1, Glomb 11/2, Wolf 2.

mh

