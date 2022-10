Der TSV schlägt den aktuellen Meister mit 2:1

Lebenstedt. Sportwart Jörg Brandenburg hat vor der Saison in der 1. Kegel-Bundesliga gesagt: „Wenn wir als Aufsteiger drin bleiben wollen, müssen wir zu Hause auch mal einen Großen schlagen.“ Seine Mannschaft vom TSV Salzgitter ist am Samstag diesem Wunsch nachgekommen. Dabei gelang dem Team ein 2:1 (44:34, 5001:4895) gegen keinen Geringeren als den amtierenden deutschen Meister SK Heiligenhaus und erstmals über 5000 Holz in dieser Saison.

„Das war heute einfach saugeil. So macht Kegeln einfach Spaß. Die Hütte war voll, die Stimmung war gut und alle Beteiligten haben richtig guten Sport geboten“, jubelte Brandenburg nach der Partie und ergänzte: „Wenn das immer so ist, mache ich noch zehn oder 20 Jahre weiter.“

Hausherren gehen mit 49-Holz-Führung in den Mittelblock

Er selbst hatte den Grundstein für diesen Jubelausbruch gelegt. Mit seinen 852 Holz stellte er auch den aktuellen Weltmeister André Laukmann (824) in den Schatten. Die Leistung Laukmanns war ein erstes Zeichen dafür, dass es auf den neuen und schwierigen Bahnen im TSV-Heim nicht einfach ist, die Punkte zu holen. Nachdem Kapitän Philipp Unger (844) auch einen guten Tag erwischte und Marcel Grote (823) 21 Holz abnahm, gingen die Hausherren mit einer 49-Holz-Führung in den Mittelblock.

Zusatzpunkt der Einzelwertung geht knapp an die Gäste

Und auch dort erwischten Dirk Hennigsen und Andreas Twardowski einen optimalen Tag und bestätigten die gute Mannschaftsleistung des TSV. Die Führung wuchs auf 107 Holz. Die Sensation lag also in der Luft. Felix Simmert und Carsten Warnecke hielten den Vorsprung im Schlussblock und sorgten für die Jubelstürme bei ihrem Sportwart sowie den anwesenden Fans. War­necke überbot dabei sogar noch die Vorgabe von Brandenburg mit seinen 868 Holz. Zur Tagesbestleistung und damit den 12 Punkten in der Einzelwertung reichte es nicht, weil Marcel Schneimann als vorletzter Gästespieler auf 871 stellte. Damit ging auch der Zusatzpunkt aus der Einzelwertung knapp an die Gäste. Dies tat der Feierlaune beim TSV aber keinen Abbruch – schließlich hatte man mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soeben „einen Großen" geschlagen.

Die Spielerwertung

TSV Salzgitter:

Jörg Brandenburg 852/10, Philipp Unger 844/8, Dirk Hennigsen 845/9, Andreas Twardowski 793/2, Felix Simmert 799/4, Carsten Warnecke 868/11.

SK Heiligenhaus:

André Laukmann 824/6, Marcel Grote 823/5, Timo Mandelik 842/7, Kerkhoff/Simon 738/1, Marcel Schneimann 871/12, Holger Parassini 797/3.

