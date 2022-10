Salzgitter-Bad. Im Oberliga-Kampf mit dem RV Hannover heißt es am Ende 16:17 aus Sicht des KSV – auch weil ein Duell kampflos an die Gäste geht.

Foto: Verein / oh

Ringen, Oberliga KSV Siegfried Salzgitter verliert in Unterzahl nur knapp

Jede Menge Spannung und am Ende doch wieder kein Sieg für die Ringer des KSV Siegfried Salzgitter in der Oberliga. Gegen den RV Hannover verlor das Team in Salzgitter-Bad knapp mit 16:17 und beendete die Hinrunde damit ohne einen Mannschaftserfolg.

KSV Siegfried Salzgitter verliert vier Punkte kampflos

Den KSV plagten vor dem Kampfabend in der Eikelarena Verletzungssorgen: Für die 66-Kilo-Klasse im Freistil fand sich kein Ersatz. Die dadurch kampflos verlorenen vier Punkte sollten am Ende des Abends noch entscheidend werden. Doch bis dahin kämpften die Siegfried-Ringer aufopferungsvoll und boten einen harten Fight.

Oskar Trafalla bringt Duell nicht über die Zeit

Valentin Zimpfer (57 kg, Freistil) überzeugte mit einem Schultersieg gegen Massud Keshraw und sicherte seinem Team 4:0-Punkte. Auch Oskar Trafalla (bis 120kg, Freistil) punktete in seinem Kampf zwar zweimal mit einem Kopfhüftschwung, konnte aber das Duell gegen Hüseyin Akca nicht über die Zeit bringen (8:9), womit der Kampf mit 1:0 für die Gäste gewertet wurde.

Freistil-Ringer Eric Lepold überraschte hingegen und siegte in der 86-Kilo-Klasse. Sein Gegner Hasan Dagiev kam schon nach 2:28 Minuten auf den Schultern zum Liegen – weitere vier Zähler wanderten also auf das Konto des KSV Siegfried.

Doch auch die jeweils vier Punkte aus den glänzenden Siegen von Jalal Partoyi (80 kg, Griech.-röm.) durch Schultersieg bereits nach 1:09 Minuten und Qasim Rezai (75 kg, Freistil) durch technische Überlegenheit reichten nicht für einen Mannschaftssieg der Hausherren.

Bilal Tajik (61 kg, Griech.-röm.) verlor sein Duell nämlich genauso wie Kircho Iliev (71 kg, Griech.-röm.) und Phileas Försterling (98 kg, Griech.-röm.). Zu diesen 12 Minuszählern kam der Punktverlust von Trafalla und das eingangs beschriebene kampflose 0:4. Das zahlreich erschienene Publikum in Salzgitter-Bad zeigte sich dennoch zufrieden.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de