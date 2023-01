SC Union SalzGitter lässt VfL Wolfsburg und BTSV hinter sich

Linus Teuber (in Blau) setzt sich in dieser Szene gegen Hannovers Jayden Becker durch. Zum Sieg gegen den HSC reichte es allerdings nicht.

Gastgeber SCU SalzGitter I hat sich beim VGH-Cup in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad Platz 2 gesichert und dabei namhafte Konkurrenz wie den VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig hinter sich gelassen. Die E-Jugendkicker des HSC Hannover haben das Hallenturnier am Ende ohne Niederlage für sich entschieden.

Bereits nach den ersten vier Spielrunden zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem HSC Hannover und der ersten Vertretung des SCU ab. Der Nachwuchs aus der Leinestadt gewann die Partien gegen den VfL Wolfsburg (1:0), den SC Wedemark (3:1), den SC Hainberg (5:0) und Eintracht Braunschweig (7:1) ganz sicher. Der SCU behielt durch Siege gegen den SC Wedemark (7:0), den SC Hainberg (2:0) und Eintracht Braunschweig (6:2) den Kontakt zur Tabellenspitze. Gegen die eigene Reserve hatte die erste Vertretung dann beim 2:1-Erfolg erhebliche Mühe. Die 1:0-Führung durch Linus Teuber glich Karim El-Soukie aus. Den 2:1-Siegtreffer erzwang Jonas Schäfer mit einer Einzelleistung.

In der folgenden fünften Partie hatten dann sowohl der HSC Hannover gegen den SCU Salzgitter II (3:2) als auch der SCU I beim 3:3 Remis gegen den VfL Wolfsburg erhebliche Mühe. Jonas Schäfer gelang erst mit der Schlusssirene der Ausgleich für die Südstädter gegen die Grün-Weißen. „Bei uns macht sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Mit nur zwei Auswechselspielern geht es schon an die Substanz“, stellte SCU-Trainer Glenn Teuber vor der abschließenden Partie gegen den HSC Hannover fest.

Das Abschlussspiel hatte dann Endspielcharakter. Der SCU I hätte einen Sieg gegen den Kreisligisten aus Hannover zum Turniersieg gebraucht. In der besten Begegnung des Turniers zeigte sich dann die spielerische Reife der Nachwuchskicker aus der Leinestadt. Mit einer klaren Struktur in der Abwehr und einem durchdachten Spiel in der Offensive hatte der Favorit dann Vorteile. Die beiden eingesetzten Torhüter des SCU, Lukas-Albert Bode und Liam Berndt, hielten jedoch das torlose Remis und damit Platz 2 in der Endabrechnung fest.

Der Turniersieg des HSC Hannover war unter dem Strich vollkommen verdient. SCU-Trainer Christian Kalefendt zeichnete mit Leo Jashari den Spielmacher des HSC Hannover als Spieler des Turniers aus.

