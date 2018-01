SV geht selbstbewusst ins Turnier

Ganz so erfolgreich wie in der Vorsaison, als sich der SV Schladen den Turniersieg holte, verlief der Fortuna-Cup in Salzgitter-Lebenstedt diesmal zwar nicht, mit Platz drei konnte der Fußball-Nordharzligist aber sehr zufrieden sein. Beste Voraussetzungen also für den 13. Samtgemeinde-Cup, der...