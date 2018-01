„Tanzt mit, bleibt fit” startet morgen

Der Dauerbrenner „Tanzt mit, bleibt fit” für Senioren 60 plus/minus der Tanzsportabteilung des MTV Wolfenbüttel startet auch 2018 wieder – und zwar schon am morgigen Dienstag, 9. Januar. An zehn Terminen, jeweils dienstags von 13 bis 14.30 Uhr in der MTV-Mehrzweckhalle an der Halberstädter Straße...