Lunter: Haben richtig Bock auf das Spiel

Gleich drei Volleyballteams des Wolfenbütteler VC müssen an diesem Wochenende in die Relegation. Während die WVC-II-Männer den Abstieg aus der Landesliga verhindern wollen, könnte die zweite Frauenmannschaft in ebenjene Spielklasse zurückkehren. Unklarheit herrscht derweil bei den WVC-IV-Frauen. ...