Showtänzer begeistern Jury und Fans

Ausgefeilte Choreographien und athletisches Turnen waren beim Vorentscheid „Rendezvous der Besten“ in der Lindenhalle zu sehen. Ausrichter der Veranstaltung waren die beiden Turnkreise Wolfenbüttel und Braunschweig, die besten Gruppen qualifizierten sich für den Landesentscheid am 17. Juni in...