Wolfenbüttels Basketballerinnen sind wieder erstklassig!

Das Wolfpack hat das entscheidende Playoff-Spiel in Osnabrück gewonnen und steht als Aufsteiger in die 1. Basketball-Bundesliga fest. Die Frauen von Trainer Frank Lagerpusch setzten sich am Sonntag Abend in der Halle der Osnabrück Panthers mit 62:54 (23:16, 14:13, 3:12, 22:13) durch und gewannen...