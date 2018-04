„Das Spiel muss im Kopf weitergehen“

Herr Kötüz, Sie hatten als Reaktion nicht nur einen Sieg in Salzgitter gefordert, sondern einen in einem überlegenen Spiel Sind Sie zufrieden 1 ? Nicht so ganz muss ich ehrlich sagen. Es war bis zur 60. Minute in Ordnung, doch dann hat mir der Rest nicht mehr gut gefallen, das war wie im Spiel gegen Schladen und MTV Schandelah-Gardessen. ...