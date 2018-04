Winnigstedt veranstaltet erneut Steeldartturnier

Winnigstedt Am Samstag, 28. April, veranstaltet der Vatertags Club Winnigstedt ( VCW) das fünfte offene Steeldart-Turnier in der Winnigstedter Turnhalle. Beginn ist um 14 Uhr, gespielt wird nach dem Modus 501 Straight In/Double Out. Maximal 32 Spieler können teilnehmen, das Startgeld beträgt zehn Euro....