Sickter Trio mit Doppelpacks

Der TSV Sickte bleibt das Team der Stunde in der Fußball-Bezirksliga. In einer komplett verrückten Partie besiegten die Grün-Weißen den FSV Schöningen und entfernten sich durch den vierten Sieg in Serie weiter von der Abstiegszone. 1:0/6:1 Beddies (24./66.), 2:0/4:0...