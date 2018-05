Veltheimer fahren Kartrennen

Auch Motorsport ist Sport. Nahezu alle aktiven Mitglieder der Dienstags-Sportler des Sportvereins Veltheim haben am sich, statt ihren regelmäßigen Sportabend in der Veltheimer Turnhalle oder auf dem Sportplatz zu verbringen, zum Kartfahren getroffen. Insgesamt 13 „Rennfahrer“ versuchten sich in...