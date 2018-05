MTV Jahn Schladen lädt zu Vereinssportfest

Schladen Das offene Vereinsfest des MTV Jahn Schladen findet am Sonntag, 17. Juni, auf dem Sportplatz der Werla-Schule in Schladen statt. Bis 9.30 Uhr können sich die Teilnehmer für den Dreikampf (Laufen-Springen-Werfen) im Vereinsheim des MTV, Franz-Kaufmann-Straße in...