Die Schmidt-Elf steigt in den Bezirk auf

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Nordharzliga hat der MTV Schandelah-Gardessen den Aufstieg mit einem knappen 2:1-Sieg in Ahlum perfekt gemacht. Der SV Schladen steht nach dem 2:1-Sieg gegen Dettum mit einem Bein in der Relegation, da der MTV Groß Denkte beim Konkurrenten Germania Bleckenstedt...