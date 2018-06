Derby am letzten Spieltag

Derby zum Abschluss: Zum Saisonfinale treffen am heutigen Nachmittag um 16 Uhr die beiden Wolfenbütteler Vertreter, BV Germania und MTV, in der A-Junioren Landesliga im MKN-Sport-Park an der Schweigerstraße aufeinander. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation (BVG...