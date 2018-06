VfR Dorstadt trauert um Ehrenmitglied

Dorstadt Der VfR Dorstadt trauert um Bernhard Hoffmann, der im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Über 59 Jahre gehörte er dem Fußballverein an, trug in dieser Zeit viel zum aktiven Vereinsleben bei und wurde in diesem Jahr zum Ehrenmitglied ernannt. „Wir danken Bernhard für das jahrelange Engagement und...