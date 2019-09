Beide Trainer erwarten ein Stadtderby auf Augenhöhe

Das Stadtderby in Wolfenbüttel findet nicht im gewohnten MTV-Umfeld statt, sondern wegen Umbaumaßnahmen der Meesche in Ahlum. Damit ist es von der Luftlinie her sogar noch näher am Heimstadion von Gast Germania Wolfenbüttel. Vor dem Fußball-Bezirksligaduell am Sonntag befinden sich beide Teams im...