Fitness hochhalten und etwas Gutes tun

Die Elm Peaks Challenge sollte am kommenden Sonntag auf dem Plan aller Lauffans stehen. Bereits zum zehnten Mal findet dieser Lauf statt. Der Startschuss ertönt dabei um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Evessen. Es heißt also früh aufstehen für den 25 Kilometer langen Lauf, der anspruchsvolle...