Elm-Handballer retten mühevoll den Sieg gegen das Schlusslicht

„Am Ende sind es zwei Punkte. Das ist alles, was zählt“ – so kommentiert Trainer Daniel Reckel den äußerst knappen Sieg seiner HG Elm über die HSG Bad Harzburg/Vienenburg in der Handball-Landesliga. HSG Bad Harzburg/Vienenburg – HG Elm 29:30 (14:17). Mit dem Sieg bleibt die Handball-Gemeinschaft...