Ziel: Herbstmeisterschaft sichern

Für die HG Elm steht kurz vor der Weihnachtspause noch ein weiteres Spitzenspiel in der Handball-Landesliga an. Vergangenes Wochenende hatten die Elmer bereits den Verfolger Plesse-Hardenberg in Schöppenstedt mit 34:29 abgeschüttelt. Jetzt empfangen sie die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen – dieses Mal...