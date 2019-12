SSV Remlingen legt personell nach

Remlingen. Auch in Remlingen wurden die sportlichen Ziele der hohen Messlatte, die es in dieser Saison mit Platz sechs zu erreichen gilt, angepasst: Am Ende der Spielzeit soll die Zugehörigkeit zur neuen, eingleisigen Kreisliga feststehen. Zur Winterbilanz liegt die Mannschaft von Sascha Kallmeyer, der als...