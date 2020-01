Traumtore und blitzschnelle Gegenzüge

„19.10 Uhr – Sickte meldet ausverkauft. [...] Ihr seid der Wahnsinn“ – so jubelten die Organisatoren des Elm-Asse Cup um Julian Siodla nach der Zuschauerauszählung am gestrigen Abend auf ihrer Facebook-Seite. Ganze 310 Zuschauer strömten zum zweiten Vorrunden-Spieltag in die Sickter Sporthalle und...