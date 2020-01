Bohrstadt I stellt die Weichen von Anfang an auf Sieg

Die SG Bohrstadt I wurde ihrer Favoritenrolle beim Schladener Samtgemeinde-Cup am zweiten Spieltag in der Sanitär-Prietz-Gruppe gerecht. In ihren ersten vier Begegnungen des Abends stellten die Kicker in Blau-Gelb schnell die Weichen auf Sieg und konnten alle für sich entscheiden ohne ein Gegentor...