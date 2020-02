Germanias C-Jugend ist Landesmeister

Die C-Jugend-Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel sorgen für eine Sensation: Bei der Niedersachsenmeisterschaft im „Futsal“ in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt sicherten sich die Jugendfußballer den Titel.

„Es sind so viele unglaubliche positive Bilder und Ereignisse, die wir sicherlich erst in den nächsten Tagen richtig realisieren werden“, freute sich Trainer Clemens Marx für seine junge Mannschaft.

Nach der Gruppeneinteilung hatten es die Wolfenbütteler im ersten Spiel mit der JSG WIR Westerende/Ihlow/Riepe zu tun und natürlich hatte sich die „Marx-Truppe“ schon für die erste Begegnung eine Menge vorgenommen. „Bei einer Spielzeit von 20 Minuten sollte uns der Start leider nicht gelingen, denn nach zehnminütiger Spielzeit lagen wir zuerst nach zwei Kontern mit 0:2 hinten“ berichtet Marx, der daraufhin eine Auszeit nahm, die jedem Team einmal pro Spiel zur Verfügung stand. Das Trainer-Gespann Marx und Marius Feder richteten wohl die richtigen Worte ans Team.

„Wir drehten mächtig auf und konnten das Spiel noch mit einem 2:2 abschließen. Das war ein Punkt zu Beginn, der jedoch unsere jungen Germanen mächtig wachgerüttelt hat“, so Marx weiter.

In den nächsten Partien fanden die BVG-Junioren immer besser zu ihrem Spiel und konnten ihre Stärken – beispielsweise das schnelle Umschaltspiel und hohes Tempo – immer besser ausspielen. So fuhren die Wolfenbütteler gegen Langförden und Buchholz jeweils klar und verdient mit 5:2 und 2:0 die nächsten Siege und damit weitere sechs Punkte ein.

In den Begegnungen zwischen dem VfL Wolfsburg gegen HSC Hannover sowie der letzten Partie der Germanen gegen Niedersachsen Döhren, die bis dahin einen sehr starken Auftritt hingelegt hatten, sollten die Entscheidungen fallen. Den Anfang machten die Jungwölfe aus der Autostadt, die aber ihr spannendes Spiel gegen das Landesligateam aus der Landeshauptstadt knapp mit 2:3 verloren haben.

Damit stand fest, dass die Germanen nur mit einem Sieg weiterkommen würden. Das Trainerteam sowie der mitgereiste stark vertretende Anhang aus Eltern, dem Jugendleiter Henrik Föhring und zahlreichen Vereinsmitgliedern peitschten ihre Mannschaft von Beginn an nach vorne.

Die jungen Germanen zeigten in einem „nervenaufreibenden Spiel eine spielerische und taktische Meisterleistung“, so Marx. Lange Zeit fielen keine Treffer, bis dann in den letzten zehn Minuten zwei wichtige Tore von Marcel Golkowski und Lennard Lacheiner den Sieg und die damit verbundene Niedersachsenmeisterschaft sicherten.

„Wieder einmal eine starke und geschlossene Teamleistung, die uns damit die Teilnahme an der Norddeutschen Meisterschaft ermöglicht“, freut sich der BVG-Trainer. Bei diesem Turnier treffen die Wolfenbütteler am Samstag, 29. Februar, in Norderstedt in der ersten Begegnung auf den JFV Hanse Lübeck. „Wir sind unsagbar stolz auf unsere Mannschaft und freuen uns auf das Erlebnis und die Teilnahme bei der nächsten Runde in Norddeutschland. Auch dort werden wir wieder alles geben und versuchen uns so stark wie möglich zu präsentieren“, sagt Marx.

Für Germania Wolfenbüttel spielten: Lukas Weibel, Anastasia Harting, Justus Schinke, Lars Gottfried, Marcel Golkowski, Kapitän Malte Wallat, Adrian Rau, Eric Hammer, Ben Niehoff, Lennard Lacheiner und Julian Weber-Wellegehausen.